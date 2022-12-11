Tor Tarayıcısı için Apple Silicon desteği geldi: M1 ve M2 işlemcilerinde performans artışı

Tam Boyutta Gör Gizlilik ve güvenlik önlemleri almak isteyen ve sansürden kaçınmak isteyen kullanıcılar için optimal bir internet deneyimi sunan Tor Browser, yeni güncellemesi ile Mac kullanıcılarını sevindirecek. Uygulamanın 12.0 sürümü ile macOS için yerel Arm64 desteği geldi.



VMware Fusion 13, Intel ve Apple Silicon Mac'ler için yayınlandı 3 hf. önce eklendi

Performans artışı sağlayacak

Arm tabanlı M1 ve M2 işlemcili Mac cihazları, Rosetta 2 çeviri katmanı ile Intel tabanlı uygulamaları çalıştırabilse de bu süreçte uygulamalar, %30’a kadar performans düşüşü yaşayabiliyordu. Apple Silicon mimarili cihazlar, 2 yılı aşkın süredir piyasa da olsa birçok uygulama hala bu cihazlara yerel destek sağlamıyor. Bu zamana kadar o uygulamalardan biri olan Tor Browser, 12.0 sürümü ile sonunda Apple Silicon işlemcilerine yerel destek sağlıyor. Ayrıca uygulama, evrensel bir yapı kullanıyor ve böylece aynı indirme dosyası üzerinden uygulama hem Intel hem de Arm işlemcili cihazlara kurulabiliyor. Tor takımına göre uygulamanın ARM64’e yerel destek sağlaması kolay bir proje değildi ancak takım, projeyi tamamladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Yeni güncelleme ile Firefox tabanlı Tor tarayıcısı, muhtemelen M1 ve M2 işlemcili cihazlarda hissedilebilir performans artışı yaşayacak. Gizlilik ve güvenlik dışında .onion alan adlarına da bağlantı kurabilen Tor Browser’ın 12.0 sürümü an itibari ile birçok platformda yayında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Uygulamalar Haberleri

Apple Silicon cihazlar için Tor Browser yayınlandı