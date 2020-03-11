Ölümle sonuçlanan kazanın ardından Uber otonom araç testlerine yeniden başlıyor

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Otonom araç testi yapan Uber çalışanının, 2018 yılında Arizona bölgesinde bisikletli bir yayaya çarpması uzun süre gündemde kalmış ve bu kaza yayanın ölümüyle sonuçlanmıştı. Otonom araç tartışmalarını yeniden gündeme getiren bu feci kaza sonrasında sürücüsüz araç testlerini askıya alan Uber, San Francisco şehrinde yeniden otonom araç testlerine başlayacak.

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Diğer şehirlere de yayılacak

Gelen haberlere göre Uber sadece iki Volvo XC90 modeliyle San Francisco'da sınırlı bir test sürecini başlatıyor. Testler sadece gündüz, umumi yollarda yapılacak ve her bir araç güvenlik konusunda uzmanlaşmış bir sürücü tarafından yönetilecek. California Motorlu Araçlar Departmanı'ndan izin alan Uber'in bu izni Şubat ayında aldığı ancak Mart ayında testlere başlayacağı belirtilmiş.

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Bir Uber sözcüsü, şirketin özel taşımacılıkta devrim yaratabilecek otonom araç teknolojisini test etmeye istekli olduğunu söyledi. San Francisco'ya ek olarak, bu sürücüsüz otomobil programının Dallas, Pittsburgh ve Washington DC'de de test edileceği ifade ediliyor. Uber'in tekrar ölümcül bir kazaya karışmamak için gerekli önlemleri aldığı da sızan bilgiler arasında.

https://techcrunch.com/2020/03/10/uber-self-driving-cars-are-back-testing-on-san-francisco-streets/

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