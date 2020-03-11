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    Ölümle sonuçlanan kazanın ardından Uber otonom araç testlerine yeniden başlıyor

    2018 yılında karıştığı ölümcül kazanın ardından, otonom araç testlerini askıya alan Uber, California Motorlu Araçlar Departmanı'ndan aldığı izinle, testlere yeniden başlayacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Ölümle sonuçlanan kazanın ardından Uber otonom araç testlerine yeniden başlıyor
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    Otonom araç testi yapan Uber çalışanının, 2018 yılında Arizona bölgesinde bisikletli bir yayaya çarpması uzun süre gündemde kalmış ve bu kaza yayanın ölümüyle sonuçlanmıştı. Otonom araç tartışmalarını yeniden gündeme getiren bu feci kaza sonrasında sürücüsüz araç testlerini askıya alan Uber, San Francisco şehrinde yeniden otonom araç testlerine başlayacak.

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    Diğer şehirlere de yayılacak

    Gelen haberlere göre Uber sadece iki Volvo XC90 modeliyle San Francisco'da sınırlı bir test sürecini başlatıyor. Testler sadece gündüz, umumi yollarda yapılacak ve her bir araç güvenlik konusunda uzmanlaşmış bir sürücü tarafından yönetilecek. California Motorlu Araçlar Departmanı'ndan izin alan Uber'in bu izni Şubat ayında aldığı ancak Mart ayında testlere başlayacağı belirtilmiş.

    Ölümle sonuçlanan kazanın ardından Uber otonom araç testlerine yeniden başlıyor
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    Bir Uber sözcüsü, şirketin özel taşımacılıkta devrim yaratabilecek otonom araç teknolojisini test etmeye istekli olduğunu söyledi. San Francisco'ya ek olarak, bu sürücüsüz otomobil programının Dallas, Pittsburgh ve Washington DC'de de test edileceği ifade ediliyor. Uber'in tekrar ölümcül bir kazaya karışmamak için gerekli önlemleri aldığı da sızan bilgiler arasında.



    https://techcrunch.com/2020/03/10/uber-self-driving-cars-are-back-testing-on-san-francisco-streets/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 1 hf. Hemican
    Hatırlarsınız Uber'in ölümlü kazasını. Forumda her 10 kişiden 9'u yayayı suçlu buluyor gibi ama burada bana göre bariz hatalı olan aracın yazılımı. Araç içindeki güvenlik kamerasının gece çekimi karanlık diye olay yerini karanlık sananlar var. Kaza sonrası olay yeri görüntülerine baktığımızda pek öyle değil. Kaldı ki otonom araçlar için karanlık farketmez, sensörler her daim çalışır. Aksine bazı tür sensörleri güneş etkileyebilir. Uber aracı yayayı tespit etmesine rağmen çarpışmada hiç fren müdahalesi yapmadı. Üstelik hız limitinin üzerinde seyrediyordu. Bir diğeri operatör sürücünün tabletle ilgilenmesi.



    Bir video var, Uber aracının ilk yollara çıktığı zamanlara ait. Şuan bulamadım. Araç 2 şeyin karışımı gidiyor. 1 ilk defa araç kullanan birinin acemice çok sert gaza frene bastığını düşün. Trafik magandalarının çok hızlı şerit değiştirdiğini düşün. Sağa veya sola dönüşlerde en sağ yada en sola yanaşıp dönmem gerekir. Bunu 2. şeritten yapan birini düşün. Aynı magandalar gibi. Bu araç değilde insan olsa 10 km yol boyunca polis otosu peşinden gidip her yanlış hareketine ceza kesecek olsa bir düzine ceza yer.



    Uber laboratuar testlerini bildiğin yollarda yapıyor.

    Zaten kazadan sonra Google'ın ve diğer firmaların otonom projeleriyle ilgilenmişlerdi. Aslında kendileri de farkında.
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Uber'in araçları tam bir kasap. Umarım başkalarının canını yakmaz.
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