OmniVision, Sony'e rakip üst seviye 200 MP kamera sensörünü duyurdu

Tam Boyutta Gör OmniVision, Sony’nin yeni tanıttığı LYTIA 901’e rakip üst seviye 200 MP sensörünü duyurdu. OmniVision OVB0D isimli sensör, 200 MP çözünürlüğe ve 1/1.1 inçlik sensör boyutuna sahip. Bu yönüyle 1/1.12 inçlik Sony LYTIA 901’den biraz daha büyük.

OmniVision OVB0D özellikleri

Sensör standart bir Bayer filtresi kullanıyor ancak Sony’nin daha karmaşık QQBC yapısından farklı bir çift çip üstü yeniden mozaikleme (dual on-chip re-mosaic) tasarımına sahip. Mevcut bilgiler tam olarak net olmadığı için teknik kısmı kısmen tahmini olmakla birlikte, Sony’nin Quad-Quad Bayer Coding sisteminin OVB0D’ye kıyasla detay konusunda küçük bir avantaj sağlayabileceği düşünülüyor.

OVB0D’nin öne çıkan özellikleri arasında çok yüksek full-well kapasitesi (400k), yüksek dinamik aralık ve DCG + LOFIC ikinci nesil HDR teknolojisi bulunuyor. Bu yapı, özellikle çok yüksek zıtlık içeren sahnelerde çok kareli HDR işleme sayesinde daha iyi performans sunmasını sağlıyor. LOFIC Gen 2 ve 108 dB’lik dinamik aralık, farklı ışık kaynaklarının bir arada bulunduğu durumlarda başarılı sonuçlar vaat ediyor.

Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe’e göre, OVB0D sensörü 2026’da Vivo, Oppo, Xiaomi ve Honor’un amiral gemisi telefonlarında kullanılacak. Kaynak ayrıca, Samsung’un yüksek maliyetler ve düşen kârlılık nedeniyle Sony ve OmniVision’ın yeni, daha büyük 200 MP sensörlerini tercih etmeyeceğini; bunun yerine mevcut HP2’ye benzeyen, daha küçük 1/1.3 inçlik 200 MP sensörlerini kullanmayı sürdüreceğini belirtiyor.

