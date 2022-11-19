Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dizüstü bilgisayarının içine bıçak gizleyen adam uçağa binerken yakalandı

    Richmond Uluslararası Havalimanı geçtiğimiz hafta ilginç bir olaya sahne oldu. Uçağa binmeye çalışan Virginia'lı yolcunun dizüstü bilgisayarına gizlenmiş bir bıçak bulundu.
    6
    Bilgisayarının içine bıçak gizleyen adam uçağa binerken yakalandı Tam Boyutta Gör
    Richmond Uluslararası Havalimanı güvenlik kontrol noktasında bir adam, X-ray cihazının dizüstü bilgisayarının içinde gizlenmiş bir bıçak olduğunu göstermesinin ardından durduruldu.

    11 Kasım Cuma günü, havalimanındaki kontrol noktası X-ray cihazında çalışan bir Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA - Transportation Security Administration) görevlisi, bir yolcunun el çantasının içinde bıçak gibi görünen bir şey gördü. Çanta arandı ancak görevliler bıçağı bulamadılar. Bunun üzerine çantadaki her bir eşya ayrılarak tekrar X-ray cihazından geçirildi.

    Para cezası veriliyor

    Ortaya çıkan görüntü, bıçağın yolcunun dizüstü bilgisayarının (Gigabyte Aorus oyuncu bilgisayarı olduğu düşünülüyor) içinde olduğunu gösteriyordu. TSA görevlileri dizüstü bilgisayarı parçalarına ayırdı ve bilgisayarın içine gizlenmiş iki ucu keskin bir bıçak buldu. Şüpheli ilk olarak dizüstü bilgisayarının içinde bir bıçak olduğunu bilmediğini söyledi. Ancak daha sonra bıçağın kendisine ait olduğunu itiraf etti.

    Bilgisayarının içine bıçak gizleyen adam uçağa binerken yakalandı Tam Boyutta Gör
    TSA'nın politikasına göre, çift kenarlı bıçaklar, hançerler, fırlatma yıldızları (3D baskılı ninja yıldızları dahil), baltalar, et satırları ve diğer daha keskin nesneler 390 ila 10.700 dolar arasında değişen para cezalarına yol açabiliyor. Kimliği, nereye seyahat ettiği ve bıçağı dizüstü bilgisayarının içine saklama amacı da dahil olmak üzere yolcu hakkında daha fazla bilgi açıklanmadı.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    3 Kişi Okuyor (0 Üye, 3 Misafir) 1 Masaüstü 2 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1859 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Güvenlik, uçak ve
    7 etiket daha dizüstü bilgisayar bıçak Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler Zamazingo Popüler Bilim Havacılık
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili112b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı322b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız