Dizüstü bilgisayarının içine bıçak gizleyen adam uçağa binerken yakalandı

11 Kasım Cuma günü, havalimanındaki kontrol noktası X-ray cihazında çalışan bir Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA - Transportation Security Administration) görevlisi, bir yolcunun el çantasının içinde bıçak gibi görünen bir şey gördü. Çanta arandı ancak görevliler bıçağı bulamadılar. Bunun üzerine çantadaki her bir eşya ayrılarak tekrar X-ray cihazından geçirildi.
Para cezası veriliyor
Ortaya çıkan görüntü, bıçağın yolcunun dizüstü bilgisayarının (Gigabyte Aorus oyuncu bilgisayarı olduğu düşünülüyor) içinde olduğunu gösteriyordu. TSA görevlileri dizüstü bilgisayarı parçalarına ayırdı ve bilgisayarın içine gizlenmiş iki ucu keskin bir bıçak buldu. Şüpheli ilk olarak dizüstü bilgisayarının içinde bir bıçak olduğunu bilmediğini söyledi. Ancak daha sonra bıçağın kendisine ait olduğunu itiraf etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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