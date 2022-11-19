Dizüstü bilgisayarının içine bıçak gizleyen adam uçağa binerken yakalandı

Tam Boyutta Gör Richmond Uluslararası Havalimanı güvenlik kontrol noktasında bir adam, X-ray cihazının dizüstü bilgisayarının içinde gizlenmiş bir bıçak olduğunu göstermesinin ardından durduruldu.

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11 Kasım Cuma günü, havalimanındaki kontrol noktası X-ray cihazında çalışan bir Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA - Transportation Security Administration) görevlisi, bir yolcunun el çantasının içinde bıçak gibi görünen bir şey gördü. Çanta arandı ancak görevliler bıçağı bulamadılar. Bunun üzerine çantadaki her bir eşya ayrılarak tekrar X-ray cihazından geçirildi.

Para cezası veriliyor

Ortaya çıkan görüntü, bıçağın yolcunun dizüstü bilgisayarının (Gigabyte Aorus oyuncu bilgisayarı olduğu düşünülüyor) içinde olduğunu gösteriyordu. TSA görevlileri dizüstü bilgisayarı parçalarına ayırdı ve bilgisayarın içine gizlenmiş iki ucu keskin bir bıçak buldu. Şüpheli ilk olarak dizüstü bilgisayarının içinde bir bıçak olduğunu bilmediğini söyledi. Ancak daha sonra bıçağın kendisine ait olduğunu itiraf etti.

Tam Boyutta Gör TSA'nın politikasına göre, çift kenarlı bıçaklar, hançerler, fırlatma yıldızları (3D baskılı ninja yıldızları dahil), baltalar, et satırları ve diğer daha keskin nesneler 390 ila 10.700 dolar arasında değişen para cezalarına yol açabiliyor. Kimliği, nereye seyahat ettiği ve bıçağı dizüstü bilgisayarının içine saklama amacı da dahil olmak üzere yolcu hakkında daha fazla bilgi açıklanmadı.

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