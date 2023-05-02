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    Samsung telefonlar SwiftKey sayesinde Bing AI ile birlikte gelecek

    Microsoft'un SwiftKey klavyesi, Samsung'un One UI arayüzüyle birlikte gelecek. SwiftKey sayesinde Samsung Galaxy cihazlar Bing AI özelliklerinden faydalanabilecek.
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    Samsung telefonlar SwiftKey sayesinde Bing AI ile gelecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft, OpenAI yatırımı sonrasında ChatGPT özelliklerini ve GPT-4 yapay zekasını Bing arama motoruna entegre etmişti. Geçtiğimiz ay ise Microsoft, SwiftKey klavyenin iOS ve Android sürümlerine Bing AI sohbet entegrasyonun sağlamıştı. Şimdi ise SwiftKey sayesinde Bing AI, Samsung Galaxy cihazlarındaki One UI arayüzüne entegre ediliyor.

    Bing AI destekli SwiftKey, Galaxy'lere geldi

    One UI’a yüklü olarak gelecek olan SwiftKey klavye aracılığıyla Samsung Galaxy sahipleri üç ana Bing AI özelliğine erişebilecek. Bunlar sırasıyla Arama, Ton ve Sohbet. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar herhangi bir ekranda veya uygulamada klavyeden çıkmadan, başka bir tarayıcıya girmeden doğrudan web’de arama gerçekleştirebilecek. Bunun yanında yazmış olduğunuz mesajın tonu ayarlanabilecek. Örneğin bir işi tamamlamasını istediğiniz çalışanınıza yazdığınız normal bir mesajın tonunu daha profesyonel veya uygun bir tona dönüştürebileceksiniz.

    Samsung telefonlar SwiftKey sayesinde Bing AI ile gelecek Tam Boyutta Gör
    Bu iki temel özelliğin yanında en büyük özellik olan Sohbet ise doğrudan Bing AI ile sohbet etmenize yarıyor. Sesli girdilerin de kabul edildiğini belirtirken buradan Bing’ten isterseniz bir konu hakkında bilgi alabilir veya sizin için bir görsel üretmesini sağlayabilirsiniz. Microsoft, bir süre önce Twitter'da SwiftKey güncellemesini paylaşmış ve yeni sürüm olan 9.10.11.10'un "önümüzdeki günlerde" Samsung kullanıcılarına sunulacağını belirtmişti.

    Elbette SwiftKey’i kullanmak bir zorunluluk değil. Halihazırda kullandığınız klavye uygulamasını veya varsayılan Samsung Klavyesi kullanılmaya devam edilecek. Ayarlar > Genel Yönetim > Klavye listesi ve varsayılan kısmından klavyeyi değiştirebilirsiniz. Öte yandan bir Nisan ayının ortalarında Samsung’un varsayılan arama motorunu Bing ile değiştirebileceği haberleri de çıkmıştı. SwiftKey’in Galaxy cihazlara entegre edilmesi bunun da bir işareti olabilir.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 2 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 2 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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