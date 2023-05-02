Samsung telefonlar SwiftKey sayesinde Bing AI ile birlikte gelecek

Bing AI destekli SwiftKey, Galaxy'lere geldi
One UI’a yüklü olarak gelecek olan SwiftKey klavye aracılığıyla Samsung Galaxy sahipleri üç ana Bing AI özelliğine erişebilecek. Bunlar sırasıyla Arama, Ton ve Sohbet. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar herhangi bir ekranda veya uygulamada klavyeden çıkmadan, başka bir tarayıcıya girmeden doğrudan web’de arama gerçekleştirebilecek. Bunun yanında yazmış olduğunuz mesajın tonu ayarlanabilecek. Örneğin bir işi tamamlamasını istediğiniz çalışanınıza yazdığınız normal bir mesajın tonunu daha profesyonel veya uygun bir tona dönüştürebileceksiniz.
Elbette SwiftKey’i kullanmak bir zorunluluk değil. Halihazırda kullandığınız klavye uygulamasını veya varsayılan Samsung Klavyesi kullanılmaya devam edilecek. Ayarlar > Genel Yönetim > Klavye listesi ve varsayılan kısmından klavyeyi değiştirebilirsiniz. Öte yandan bir Nisan ayının ortalarında Samsung’un varsayılan arama motorunu Bing ile değiştirebileceği haberleri de çıkmıştı. SwiftKey’in Galaxy cihazlara entegre edilmesi bunun da bir işareti olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah