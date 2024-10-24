Samsung, akıllı saatleri için One UI 6 Watch güncellemesini sundu: İşte yenilikler

One UI 6 Watch güncellemesi neler getiriyor?
One UI 6 Watch güncellemesi, kullanıcı deneyimini iyileştiren çeşitli gelişmiş özellikler sunuyor. Yeniden tasarlanmış Hızlı Panel, yeniden tasarlanmış bildirim kartları, yeni yazı tipi, yapay zeka destekli enerji puanıyla birlikte daha iyi Samsung Sağlık özellikleri, çift kıstırma hareketi, dokunmaya duyarlı her zaman açık ekran gibi yeni özellikler getiriyor.
One UI 6 Watch güncellemesi, yakında Galaxy Watch 4 ve Watch 5 serilerine de gelecek. Beta test programına katıldıysanız, güncellemeyi indirip yüklemek için birkaç basit adım izlemeniz gerekiyor. Galaxy Wearable uygulamasını açın, Galaxy Watch’a gidin, Watch ayarlarını seçin, ardından Watch güncellemesine tıklayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu