Samsung, akıllı saatleri için One UI 6 Watch güncellemesini sundu: İşte yenilikler

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Watch 6 serisi kullanıcıları için kararlı One UI 6 Watch güncellemesini sundu. 140MB boyutundaki güncelleme, ilk olarak ABD’deki kullanıcılar için yayınlandı, yakında betaya katılan/katılmayan tüm kullanıcılar için indirilebilir olacak.

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One UI 6 Watch güncellemesi neler getiriyor?

One UI 6 Watch güncellemesi, kullanıcı deneyimini iyileştiren çeşitli gelişmiş özellikler sunuyor. Yeniden tasarlanmış Hızlı Panel, yeniden tasarlanmış bildirim kartları, yeni yazı tipi, yapay zeka destekli enerji puanıyla birlikte daha iyi Samsung Sağlık özellikleri, çift kıstırma hareketi, dokunmaya duyarlı her zaman açık ekran gibi yeni özellikler getiriyor.

One UI 6 Watch güncellemesi, yakında Galaxy Watch 4 ve Watch 5 serilerine de gelecek. Beta test programına katıldıysanız, güncellemeyi indirip yüklemek için birkaç basit adım izlemeniz gerekiyor. Galaxy Wearable uygulamasını açın, Galaxy Watch’a gidin, Watch ayarlarını seçin, ardından Watch güncellemesine tıklayın.

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