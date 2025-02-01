Tam Boyutta Gör Galaxy akıllı telefonlarda uzun süredir can sıkıcı bir durum var; Pil %5'e düştüğünde ekran parlaklığı önemli ölçüde azalıyor. Parlaklık o kadar düşüyor ki, özellikle gündüz dışarıda ekranı okumak neredeyse imkansız hale geliyor ve körü körüne hızlı paneldeki kaydırıcıyı kullanarak parlaklığı tekrar artırmakla uğraşıyorsunuz. One UI 7 ile bu can sıkıcı durum nihayet ortadan kalkıyor.

One UI 7 güncellemesi nasıl ilerleyecek? 1 hf. önce eklendi

Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesiyle Samsung, pil %5'in altına düştüğünde ekranın otomatik karartılmasını önleyen bir seçenek ekledi. Otomatik ekran karartma, Ayarlar - Pil menüsü altından kapatılabiliyor.

Bu, One UI 7 ile Galaxy cihazlarına gelen, önemsiz gibi görünen ancak kullanıcı deneyimi üzerinde büyük etkisi olabilecek birçok değişiklikten biri. One UI 7, ilk olarak Galaxy S25 ve Galaxy S24 serisi kullanıcılarına sunuldu.

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One UI 7, düşük güç moduyla bağlantılı can sıkıcı sorunu çözüyor