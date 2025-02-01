One UI 7, düşük güç moduyla bağlantılı can sıkıcı sorunu çözüyor

Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesiyle Samsung, pil %5'in altına düştüğünde ekranın otomatik karartılmasını önleyen bir seçenek ekledi. Otomatik ekran karartma, Ayarlar - Pil menüsü altından kapatılabiliyor.
Bu, One UI 7 ile Galaxy cihazlarına gelen, önemsiz gibi görünen ancak kullanıcı deneyimi üzerinde büyük etkisi olabilecek birçok değişiklikten biri. One UI 7, ilk olarak Galaxy S25 ve Galaxy S24 serisi kullanıcılarına sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P