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    One UI 7, düşük güç moduyla bağlantılı can sıkıcı sorunu çözüyor

    Samsung telefonlardaki en sinir bozucu özelliklerden biri; pil seviyesi çok düştüğünde otomatik olarak ekran parlaklığının görülemeyecek seviyeye çekilmesi. One UI 7, bu sorunu çözen ayar sunuyor.
    One UI 7 düşük güç modu ekran karartma kapatma Tam Boyutta Gör
    Galaxy akıllı telefonlarda uzun süredir can sıkıcı bir durum var; Pil %5'e düştüğünde ekran parlaklığı önemli ölçüde azalıyor. Parlaklık o kadar düşüyor ki, özellikle gündüz dışarıda ekranı okumak neredeyse imkansız hale geliyor ve körü körüne hızlı paneldeki kaydırıcıyı kullanarak parlaklığı tekrar artırmakla uğraşıyorsunuz. One UI 7 ile bu can sıkıcı durum nihayet ortadan kalkıyor.

    Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesiyle Samsung, pil %5'in altına düştüğünde ekranın otomatik karartılmasını önleyen bir seçenek ekledi. Otomatik ekran karartma, Ayarlar - Pil menüsü altından kapatılabiliyor.

    Bu, One UI 7 ile Galaxy cihazlarına gelen, önemsiz gibi görünen ancak kullanıcı deneyimi üzerinde büyük etkisi olabilecek birçok değişiklikten biri. One UI 7, ilk olarak Galaxy S25 ve Galaxy S24 serisi kullanıcılarına sunuldu.

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    Mantarın Başı 2 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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