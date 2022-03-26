OnePlus 10 Pro, 31 Mart’ta global çıkış yapacak

Bir zamanların amiral gemi katili olarak bilinen OnePlus, son yıllarda artan fiyatları sebebiyle eleştirilmişti. Yok etmesi gereken şeye dönüştüğü söylenen OnePlus, geçtiğimiz aylarda Oppo ile bağlarını güçlendirerek OxygenOS’u geride bıraktı ve iyice eleştirildi. Oppo ile birleşmesinin ardından ilginç pazarlama stratejilerine giren OnePlus, ocak ayında OnePlus 10 Pro’yu Çin’de tanıtmıştı ancak global pazarda satışa sunmamıştı. Ancak bu sonunda değişiyor.
OnePlus 10 Pro, sonunda Amerika ve Avrupa’ya geliyor
OnePlus, 31 Mart’ta YouTube üzerinden canlı bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Bu etkinlikte OnePlus 10 Pro; Avrupa, Kuzey Amerika ve Hindistan için tanıtılacak. OnePlus, 10 Pro’nun ikinci jenerasyon Hasselblad kamera sistemi ve süper hızlı şarj desteği ile geleceğini belirtti. OnePlus, etkinlikte standart versiyon OnePlus 10’a yer verilip verilmeyeceği hakkında bir açıklama yapmadı.
Çin’de satışa sunulan OnePlus 10 Pro Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 8/12 GB RAM, Android 12, 80W hızlı şarj desteği, 5000 mAh batarya ve 48 mega piksel ana kamera, 8 mega piksel telefoto sensor ve 50 mega piksel geniş açılı sensordan oluşan kamera sistemine sahip. Global satılacak olan OnePlus 10 Pro’nun herhangi bir değişikliğe sahip olup olmayacağı ise bilinmiyor. Ancak kutusunun büyük olması, şarj adaptörü ile geleceğine işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"