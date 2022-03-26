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    OnePlus 10R'nin tasarımı ve özellikleriyle ilgili önemli detaylar sızdırıldı

    Bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus 10R ile ilgili detaylar netleşiyor. Akıllı telefonun tasarımı ve temel özellikleriyle ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı.
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    OnePlus 10R'nin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı
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    OnePlus 10R'nin önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonun temel özellikleriyle ilgili bazı detaylar paylaştı. Gelen bilgilere bakılırsa cihaz kısa süre önce tanıtılan Realme GT Neo 3'ün biraz değiştirilmiş bir versiyonu olacak.

    Şimdiye kadar piyasaya sürülen tüm OnePlus markalı telefonlarda selfie kamerası hep ekranın sol üst köşesindeki deliğe yerleştirilmişti. Şirkete yakın kaynaklar OnePlus 10R modelinde bu deliğin ilk kez ekranın ortasına kaydırılacağını söylüyor.

    OnePlus 10R'nin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı
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    MediaTek işlemciyle gelecek

    Akıllı telefonla ilgili MediaTek Dimensity 9000 yonga seti, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran ve 80W hızlı şarj özellikli bataryadan bahsediliyor. OnePlus 10R'nin tasarım olarak Realme GT Neo 3'e benzeyeceği de sızdırılan detaylar arasında.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 6 saat önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 2 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 2 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 3 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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