OnePlus 10R'nin tasarımı ve özellikleriyle ilgili önemli detaylar sızdırıldı

OnePlus 10R'nin önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonun temel özellikleriyle ilgili bazı detaylar paylaştı. Gelen bilgilere bakılırsa cihaz kısa süre önce tanıtılan Realme GT Neo 3'ün biraz değiştirilmiş bir versiyonu olacak.
Şimdiye kadar piyasaya sürülen tüm OnePlus markalı telefonlarda selfie kamerası hep ekranın sol üst köşesindeki deliğe yerleştirilmişti. Şirkete yakın kaynaklar OnePlus 10R modelinde bu deliğin ilk kez ekranın ortasına kaydırılacağını söylüyor.
MediaTek işlemciyle gelecek
Akıllı telefonla ilgili MediaTek Dimensity 9000 yonga seti, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran ve 80W hızlı şarj özellikli bataryadan bahsediliyor. OnePlus 10R'nin tasarım olarak Realme GT Neo 3'e benzeyeceği de sızdırılan detaylar arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"