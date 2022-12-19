Tam Boyutta Gör

OnePlus geçtiğimiz günlerde OnePlus 11 ile ilgili kısa bir teaser videosu yayınlamış ancak Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacak amiral gemisinin lansman tarihini açıklamamıştı. Çinli üretici eksik parçayı da tamamladı.

OnePlus 11 için resmi tanıtım videosu paylaşıldı: İşte tasarımı 23 sa. önce eklendi

Şirket sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada lansman etkinliğinin 7 Şubat 2023'te yapılacağını duyurdu. Hindistan'da gerçekleştirilecek Cloud 11 etkinliğinde OnePlus Buds Pro 2 kablosuz kulaklık modeli de gözler önüne çıkacak.

Tam Boyutta Gör

İlk görüntülerde dikkat çekenler

İlk görüntüler Hasselblad imzalı kamera sistemini doğrularken, Alert Slider olarak adlandırılan bildirim tuşunun OnePlus 11 ile birlikte geri döneceğini gösteriyor. Yan tarafında bulunan bu anahtar titreşim, sessiz ve tam ses modları arasında geçiş yapılmasına olanak sağlıyor.

OnePlus'ın amiral gemisi için çok ilginç bir lansman tarihi seçtiğini belirtelim. Zira Şubat ayının ilk haftasında tanıtılacak Samsung Galaxy S23 serisinin yaratacağı heyecan dalgasının gölgesinde kalma ihtimali var.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

OnePlus 11 lansman tarihi resmi olarak açıklandı