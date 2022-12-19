OnePlus 11 lansman tarihi resmi olarak açıklandı

OnePlus geçtiğimiz günlerde OnePlus 11 ile ilgili kısa bir teaser videosu yayınlamış ancak Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacak amiral gemisinin lansman tarihini açıklamamıştı. Çinli üretici eksik parçayı da tamamladı.
Şirket sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada lansman etkinliğinin 7 Şubat 2023'te yapılacağını duyurdu. Hindistan'da gerçekleştirilecek Cloud 11 etkinliğinde OnePlus Buds Pro 2 kablosuz kulaklık modeli de gözler önüne çıkacak.
İlk görüntülerde dikkat çekenler
İlk görüntüler Hasselblad imzalı kamera sistemini doğrularken, Alert Slider olarak adlandırılan bildirim tuşunun OnePlus 11 ile birlikte geri döneceğini gösteriyor. Yan tarafında bulunan bu anahtar titreşim, sessiz ve tam ses modları arasında geçiş yapılmasına olanak sağlıyor.
OnePlus'ın amiral gemisi için çok ilginç bir lansman tarihi seçtiğini belirtelim. Zira Şubat ayının ilk haftasında tanıtılacak Samsung Galaxy S23 serisinin yaratacağı heyecan dalgasının gölgesinde kalma ihtimali var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...