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    OnePlus 11 performansıyla Antutu'da rekor kırdı

    Çinli OnePlus markası önümüzdeki aylarda yeni amiral gemisi akıllı telefonunu sahneye çıkaracak. OnePlus 11, AnTuTu performans testinde rekor bir puan almayı başardı.
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    OnePlus 11 performansıyla Antutu'da rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    OnePlus yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonunu 7 Şubat 2023'te düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacak cihazın performans testlerine ait sonuçlar internete düşmeye başladı.

    OnePlus 11'in AnTuTu test sonuçlarını gösteren bir ekran görüntüsü yayınlandı. Test edilen akıllı telefonun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca cihazda Android 13 işletim sistemi yüklüydü.

    OnePlus 11 performansıyla Antutu'da rekor kırdı Tam Boyutta Gör

    Asus ROG Phone 6'yı tahtından etti

    Akıllı telefon AnTuTu'da toplam 1.341.080 puan alarak mevcut lider Asus ROG Phone 6'yı 223.112 puanla geride bıraktı. CPU testinde 295.159 puan alan amiral gemisi, Adreno 740 grafik birimi ile 574.508 puana ulaşmayı başardı.

    OnePlus 11'deki UFS 4.0 depolama alanı 268.112 puan, 120 Hz ekran ise 203.301 puan aldı. Çinli marka kısa bir süre önce yayınladığı teaser görüntü ile cihazın Hasselblad imzalı üçlü arka kamera ve Alert Slider olarak adlandırılan bildirim tuşu ile geleceğini doğrulamıştı.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 12 saat önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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