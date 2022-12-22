OnePlus 11 performansıyla Antutu'da rekor kırdı

OnePlus 11'in AnTuTu test sonuçlarını gösteren bir ekran görüntüsü yayınlandı. Test edilen akıllı telefonun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca cihazda Android 13 işletim sistemi yüklüydü.
Asus ROG Phone 6'yı tahtından etti
Akıllı telefon AnTuTu'da toplam 1.341.080 puan alarak mevcut lider Asus ROG Phone 6'yı 223.112 puanla geride bıraktı. CPU testinde 295.159 puan alan amiral gemisi, Adreno 740 grafik birimi ile 574.508 puana ulaşmayı başardı.
OnePlus 11'deki UFS 4.0 depolama alanı 268.112 puan, 120 Hz ekran ise 203.301 puan aldı. Çinli marka kısa bir süre önce yayınladığı teaser görüntü ile cihazın Hasselblad imzalı üçlü arka kamera ve Alert Slider olarak adlandırılan bildirim tuşu ile geleceğini doğrulamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d