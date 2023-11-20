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    OnePlus 12 çıkış tarihi resmen onaylandı

    Oldukça uzun bir süredir çeşitli sızıntılarla gündeme gelen OnePlus 12 için resmi çıkış tarihi firma tarafından onaylandı. Ayrıca amiral gemisi, OnePlus Ace 3 de birlikte piyasaya çıkabilir.
    OnePlus 12 çıkış tarihi resmen onaylandı Tam Boyutta Gör
    OnePlus, Weibo hesabı aracılığıyla OnePlus 12'nin 4 Aralık'ta Çin'de duyurulacağını doğruladı. Henüz bir doğrulama olmasa da markanın söz konusu tarihte OnePlus 12'nin yanı sıra OnePlus Ace 3'ü de duyurması bekleniyor. Bu arada OnePlus’ın onuncu yıl dönümü kutlamalarının da etkinlikte yapılması bekleniyor. Bu arada bilmeyenler için OnePlus 14 Ekim 2012 tarihinde kurulmuş ve 2021’de Oppo ile birleşerek Oppo şemsiyesi altında bağımsız bir marka olarak faaliyet göstermeye devam etmişti.

    OnePlus 12'den beklenenler

    Xiaomi 14 serisi ve iQOO 12 serisi gibi OnePlus 12 de Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile donatılmış olarak gelecek. Marka, arka kamera kurulumunun HyperTone kamera optimizasyonları ile birlikte LYT-T808 ana kamera sensörü tarafından yönetileceğini zaten onaylamıştı. Raporlara göre, birincil kamera 48 MP IMX581 ultra geniş lens ve 3x optik zoom özellikli 64 MP OmniVision OV64B periskop telefoto kamera ile birleştirilecek. Özçekimler için cihazın 32 MP ön kameraya sahip olması bekleniyor.

    Raporlara göre OnePlus 12, 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,82 inç BOE X1 OLED ekrana sahip olacak. Telefonun ColorOS 14 tabanlı Android 14 üzerinde çalışması bekleniyor. OnePlus 12'nin en yüksek yapılandırma varyantının 16 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanı sunacağı, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı ile desteklenen 5400mAh batarya ile geleceği aktarılıyor.

    OnePlus, 4 Aralık'ta OnePlus 12 ile birlikte Snapdragon 8 Gen 2 destekli OnePlus Ace 3'ü de tanıtabilir. Şirketin önümüzdeki birkaç gün içinde bu konuda bir duyuru yapması bekleniyor. Raporlara göre, OnePlus 12 Ocak ayında küresel pazara sunulacak. Ace 3'ün küresel pazarda OnePlus 12R olarak adlandırılarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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