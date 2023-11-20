OnePlus 12 çıkış tarihi resmen onaylandı

OnePlus 12'den beklenenler
Xiaomi 14 serisi ve iQOO 12 serisi gibi OnePlus 12 de Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile donatılmış olarak gelecek. Marka, arka kamera kurulumunun HyperTone kamera optimizasyonları ile birlikte LYT-T808 ana kamera sensörü tarafından yönetileceğini zaten onaylamıştı. Raporlara göre, birincil kamera 48 MP IMX581 ultra geniş lens ve 3x optik zoom özellikli 64 MP OmniVision OV64B periskop telefoto kamera ile birleştirilecek. Özçekimler için cihazın 32 MP ön kameraya sahip olması bekleniyor.
Raporlara göre OnePlus 12, 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,82 inç BOE X1 OLED ekrana sahip olacak. Telefonun ColorOS 14 tabanlı Android 14 üzerinde çalışması bekleniyor. OnePlus 12'nin en yüksek yapılandırma varyantının 16 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanı sunacağı, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı ile desteklenen 5400mAh batarya ile geleceği aktarılıyor.
OnePlus, 4 Aralık'ta OnePlus 12 ile birlikte Snapdragon 8 Gen 2 destekli OnePlus Ace 3'ü de tanıtabilir. Şirketin önümüzdeki birkaç gün içinde bu konuda bir duyuru yapması bekleniyor. Raporlara göre, OnePlus 12 Ocak ayında küresel pazara sunulacak. Ace 3'ün küresel pazarda OnePlus 12R olarak adlandırılarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.