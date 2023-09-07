OnePlus 12'nin tasarımı sızdı: İşte görüntüler

Tam Boyutta Gör OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 12 için heyecanlı bekleyiş başladı. Hatırlayacak olursak halihazırda mevcut olan OnePlus 11, uygun fiyatı ve güçlü özellikleriyle ses getirmeyi başarmıştı. Bugünse OnePlus 12'nin üretim öncesi modeline ait olan yeni render görüntüleri paylaşıldı.

OnePlus 12 tasarımı belli oldu

Bilmeyenler için OnePlus 12, markanın periskop kamera lensine sahip ilk akıllı telefonu olacak. Bu noktada paylaşılan ilk görüntüler, cihazın OnePlus 10 Pro, OnePlus 10T ve OnePlus 11'i temel alacağını bizlere gösterdi. Ayrıca periskop kameranın büyük bir dikdörtgen kesik içerisinde yer aldığını gördük ve açıkçası kaba görünüyordu. Ancak görünüşe bu tasarım rafa kaldırıldı.

Tam Boyutta Gör OnePlus 12'nin "üretim öncesi" sürümüne dayanan güncellenmiş görüntüler ise, üçüncü kamera lensinin artık diğer ikisi gibi dairesel bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca tuhaf bir biçimde modüldeki dördüncü dairenin boş olduğunu görüyoruz. Ön bölümde ise ortalanmış delikli ekran bizleri karşılıyor. Güç ve ses tuşları ise çerçevenin sol bölümüne yerleştirilmiş.

OnePlus 12 özellikler

Mevcut rapolara göre OnePlus 12, ön yüzünde 2k çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı suann 6,7 inçlik OLED ekrana sahip olacak. Bu ekrana ise 24 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512GB'a kadar UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemci eşlik edecek. Pil özelliklerine gelince, OnePlus 12'de 5.400mAh'lik bir bataryanın bulunacağı belirtiliyor. Bu batarya ayrıca 100W'a kadar hızlı şarjı ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek.

OnePlus 12'nin arka kamera özelliklerinin de kayda değer bir yükseltme alacağı belirtiliyor. Buna göre cihaza 50MP Sony IMX 900 serisi birincil, 50MP ultra geniş ve 64MP telefoto sensör eşlik edecek. Son olarak OnePlus 12'nin, Aralık 2023'te tanıtılması ve gelecek yılın başında küresel pazarda satışa sunulması bekleniyor.

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