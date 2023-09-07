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    OnePlus 12'nin tasarımı sızdı: İşte görüntüler

    OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 12 tasarımı netleşmeye başladı. Bugün telefonun üretim öncesi prototipine ait render görüntüleri paylaşıldı. İşte OnePlus 12 tasarımı...
    OnePlus 12'nin tasarımı sızdı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 12 için heyecanlı bekleyiş başladı. Hatırlayacak olursak halihazırda mevcut olan OnePlus 11, uygun fiyatı ve güçlü özellikleriyle ses getirmeyi başarmıştı. Bugünse OnePlus 12'nin üretim öncesi modeline ait olan yeni render görüntüleri paylaşıldı.

    OnePlus 12 tasarımı belli oldu

    Bilmeyenler için OnePlus 12, markanın periskop kamera lensine sahip ilk akıllı telefonu olacak. Bu noktada paylaşılan ilk görüntüler, cihazın OnePlus 10 Pro, OnePlus 10T ve OnePlus 11'i temel alacağını bizlere gösterdi. Ayrıca periskop kameranın büyük bir dikdörtgen kesik içerisinde yer aldığını gördük ve açıkçası kaba görünüyordu. Ancak görünüşe bu tasarım rafa kaldırıldı.

    OnePlus 12'nin tasarımı sızdı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    OnePlus 12'nin "üretim öncesi" sürümüne dayanan güncellenmiş görüntüler ise, üçüncü kamera lensinin artık diğer ikisi gibi dairesel bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca tuhaf bir biçimde modüldeki dördüncü dairenin boş olduğunu görüyoruz. Ön bölümde ise ortalanmış delikli ekran bizleri karşılıyor. Güç ve ses tuşları ise çerçevenin sol bölümüne yerleştirilmiş.

    OnePlus 12 özellikler

    Mevcut rapolara göre OnePlus 12, ön yüzünde 2k çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı suann 6,7 inçlik OLED ekrana sahip olacak. Bu ekrana ise 24 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512GB'a kadar UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemci eşlik edecek. Pil özelliklerine gelince, OnePlus 12'de 5.400mAh'lik bir bataryanın bulunacağı belirtiliyor. Bu batarya ayrıca 100W'a kadar hızlı şarjı ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek. 

    OnePlus 12'nin arka kamera özelliklerinin de kayda değer bir yükseltme alacağı belirtiliyor. Buna göre cihaza 50MP Sony IMX 900 serisi birincil, 50MP ultra geniş ve 64MP telefoto sensör eşlik edecek. Son olarak OnePlus 12'nin, Aralık 2023'te tanıtılması ve gelecek yılın başında küresel pazarda satışa sunulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 2 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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