AnTuTu'da lider değişti! Yeni rekorun sahibi OnePlus 12

OnePlus 12 AnTuTu'da rekor kırdı
Kaçıranlar için yakın tarihte tanıtılan Snapdragon 8 Gen 3, önemli performans kazanımları ile sahneye çıktı. Lansman sırasında ana akım Samsung, Vivo ve Nubia cihazlara güç verecek işlemcinin, ortalama 2.1 milyon AnTuTu skoruna sahip olduğu belirtilmişti. Ancak OnePlus, bu skoru büyük oranda geride bırakmayı başardı.
Tabii ki bu sonuçların arkasında, OnePlus'ın mühendislik ve termal yönetim çalışmaları bulunmakta. Niketim günümüzde ana akım telefonların çoğu Snapdragon 8 Gen 3'e sahip. Ancak puanlamada önemli bir fark söz konusu.
OnePlus 12 özellikleri ve çıkış tarihi
OnePlus 12, 2K kavisli OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 24GB’a kadar LPDDR5x RAM, 1TB’a kadar UFS 4.0 depolama ile gelecek. Ayrıca telefonun 50MP Sony LYT-808 ana kamera, 48MP ultra geniş açılı lens ve 3x telefoto zoom yapabilen 64MP periskop lensten oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı doğrulandı. Akıllı telefonun 5 Aralık'ta tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.