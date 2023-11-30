AnTuTu'da lider değişti! Yeni rekorun sahibi OnePlus 12

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden OnePlus, amiral gemisi akıllı telefonu OnePlus 12 için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacak cihazın özellikleri de neredeyse netleşti. Son olarak OnePlus ailesinin son üyesi, AnTuTu'da performans rekoru kırdı.

OnePlus 12 AnTuTu'da rekor kırdı

Kaçıranlar için yakın tarihte tanıtılan Snapdragon 8 Gen 3, önemli performans kazanımları ile sahneye çıktı. Lansman sırasında ana akım Samsung, Vivo ve Nubia cihazlara güç verecek işlemcinin, ortalama 2.1 milyon AnTuTu skoruna sahip olduğu belirtilmişti. Ancak OnePlus, bu skoru büyük oranda geride bırakmayı başardı.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan görüntülere göre OnePlus 12, AnTuTu'da 2.333,033 puanlık bir performansa imza attı. Bu rakam Snapdragon 8 Gen 3 için belirtilen referans değerlerden bile daha yüksek. Ayrıca amiral gemisi telefon, CPU kategorisinde 533.566 puan, GPU kategorisinde 604.961 puan, MEM kategorisinde ise 538.511 puan alıyor.

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Tabii ki bu sonuçların arkasında, OnePlus'ın mühendislik ve termal yönetim çalışmaları bulunmakta. Niketim günümüzde ana akım telefonların çoğu Snapdragon 8 Gen 3'e sahip. Ancak puanlamada önemli bir fark söz konusu.

OnePlus 12 özellikleri ve çıkış tarihi

OnePlus 12, 2K kavisli OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 24GB’a kadar LPDDR5x RAM, 1TB’a kadar UFS 4.0 depolama ile gelecek. Ayrıca telefonun 50MP Sony LYT-808 ana kamera, 48MP ultra geniş açılı lens ve 3x telefoto zoom yapabilen 64MP periskop lensten oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı doğrulandı. Akıllı telefonun 5 Aralık'ta tanıtılması bekleniyor.

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