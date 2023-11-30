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    AnTuTu'da lider değişti! Yeni rekorun sahibi OnePlus 12

    Akıllı telefon devi OnePlus, önümüzdeki haftalarda yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 12 ile sahneye çıkacak. Amiral gemisi telefon performansıyla şimdiden AnTuTu rekoru kırdı.
    OnePlus 12 performansıyla AnTuTu rekoru kırdı! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden OnePlus, amiral gemisi akıllı telefonu OnePlus 12 için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacak cihazın özellikleri de neredeyse netleşti. Son olarak OnePlus ailesinin son üyesi, AnTuTu'da performans rekoru kırdı.

    OnePlus 12 AnTuTu'da rekor kırdı

    Kaçıranlar için yakın tarihte tanıtılan Snapdragon 8 Gen 3, önemli performans kazanımları ile sahneye çıktı. Lansman sırasında ana akım Samsung, Vivo ve Nubia cihazlara güç verecek işlemcinin, ortalama 2.1 milyon AnTuTu skoruna sahip olduğu belirtilmişti. Ancak OnePlus, bu skoru büyük oranda geride bırakmayı başardı.

    OnePlus 12 performansıyla AnTuTu rekoru kırdı! Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan görüntülere göre OnePlus 12, AnTuTu'da 2.333,033 puanlık bir performansa imza attı. Bu rakam Snapdragon 8 Gen 3 için belirtilen referans değerlerden bile daha yüksek. Ayrıca amiral gemisi telefon, CPU kategorisinde 533.566 puan, GPU kategorisinde 604.961 puan, MEM kategorisinde ise 538.511 puan alıyor.

    Tabii ki bu sonuçların arkasında, OnePlus'ın mühendislik ve termal yönetim çalışmaları bulunmakta. Niketim günümüzde ana akım telefonların çoğu Snapdragon 8 Gen 3'e sahip. Ancak puanlamada önemli bir fark söz konusu.

    OnePlus 12 özellikleri ve çıkış tarihi

    OnePlus 12, 2K kavisli OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 24GB’a kadar LPDDR5x RAM, 1TB’a kadar UFS 4.0 depolama ile gelecek. Ayrıca telefonun 50MP Sony LYT-808 ana kamera, 48MP ultra geniş açılı lens ve 3x telefoto zoom yapabilen 64MP periskop lensten oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı doğrulandı. Akıllı telefonun 5 Aralık'ta tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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