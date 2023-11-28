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    OnePlus Çin başkanı, OnePlus 12'nin kilit özelliklerini paylaştı

    OnePlus 12, 5 Aralık'ta Çin'de resmî olarak tanıtılacak. Kablosuz şarj desteğiyle geleceği onaylanan yeni OnePlus amiral gemisi modelinin kamera özellikleri de belli oldu.
    oneplus 12 kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    OnePlus, Weibo üzerinden OnePlus 12 ile ilgili önemli detayları açıklayan bir gönderi paylaştı. OnePlus 12’nin kablosuz şarj özelliğiyle geleceği onaylandı. Ayrıca telefonun 50MP Sony LYT-808 ana kamera, 48MP ultra geniş açılı lens ve 3x telefoto zoom yapabilen 64MP periskop lensten oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı doğrulandı.

    OnePlus 12 kamera özellikleri

    OnePlus 12, OnePlus Open ve OPPO Find N3’te gördüğümüz kamera kurulumu ile gelecek. Ancak, OnePlus 12’nin kalite açısından daha fazlasını sunması bekleniyor. Birincil kamera, f/1.6 diyafram açıklığına ve 23mm odak uzaklığına sahip. Ultra geniş lens, f/2.2 diyafram açıklığına ve 14 mm odak uzaklığına sahip. Telefoto kamera ise f/2.6 açıklığına ve 70 mm odak uzaklığına sahip olup 3x optik yakınlaştırmaya olanak tanıyor.

    OnePlus 12 ayrıca OPPO’nun kendi geliştirdiği görüntü motoru teknolojisine sahip olacak. Kameralar Hasselblad imzalı olacak. Telefonun ultra geniş kamerası, periskop kamerası ve ana kamerası ile çekilmiş örnek fotoğraflar da paylaşıldı.

    Siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle görünen OnePlus 12, 2K kavisli OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 24GB’a kadar LPDDR5x RAM, 1TB’a kadar UFS 4.0 depolama ile gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    radyatör su kaçırıyor ne yapmalıyım marka dünyası ürünleri orjinal mi 50 kilo verip sarkmamak little nightmares türkçe yama zayıfım ama yanaklarım var

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