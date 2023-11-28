OnePlus Çin başkanı, OnePlus 12'nin kilit özelliklerini paylaştı

Tam Boyutta Gör OnePlus, Weibo üzerinden OnePlus 12 ile ilgili önemli detayları açıklayan bir gönderi paylaştı. OnePlus 12’nin kablosuz şarj özelliğiyle geleceği onaylandı. Ayrıca telefonun 50MP Sony LYT-808 ana kamera, 48MP ultra geniş açılı lens ve 3x telefoto zoom yapabilen 64MP periskop lensten oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı doğrulandı.

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OnePlus 12 kamera özellikleri

OnePlus 12, OnePlus Open ve OPPO Find N3’te gördüğümüz kamera kurulumu ile gelecek. Ancak, OnePlus 12’nin kalite açısından daha fazlasını sunması bekleniyor. Birincil kamera, f/1.6 diyafram açıklığına ve 23mm odak uzaklığına sahip. Ultra geniş lens, f/2.2 diyafram açıklığına ve 14 mm odak uzaklığına sahip. Telefoto kamera ise f/2.6 açıklığına ve 70 mm odak uzaklığına sahip olup 3x optik yakınlaştırmaya olanak tanıyor.

OnePlus 12 ayrıca OPPO’nun kendi geliştirdiği görüntü motoru teknolojisine sahip olacak. Kameralar Hasselblad imzalı olacak. Telefonun ultra geniş kamerası, periskop kamerası ve ana kamerası ile çekilmiş örnek fotoğraflar da paylaşıldı.

Siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle görünen OnePlus 12, 2K kavisli OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 24GB’a kadar LPDDR5x RAM, 1TB’a kadar UFS 4.0 depolama ile gelecek.

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