OnePlus Çin başkanı, OnePlus 12'nin kilit özelliklerini paylaştı

OnePlus 12 kamera özellikleri
OnePlus 12, OnePlus Open ve OPPO Find N3’te gördüğümüz kamera kurulumu ile gelecek. Ancak, OnePlus 12’nin kalite açısından daha fazlasını sunması bekleniyor. Birincil kamera, f/1.6 diyafram açıklığına ve 23mm odak uzaklığına sahip. Ultra geniş lens, f/2.2 diyafram açıklığına ve 14 mm odak uzaklığına sahip. Telefoto kamera ise f/2.6 açıklığına ve 70 mm odak uzaklığına sahip olup 3x optik yakınlaştırmaya olanak tanıyor.
OnePlus 12 ayrıca OPPO’nun kendi geliştirdiği görüntü motoru teknolojisine sahip olacak. Kameralar Hasselblad imzalı olacak. Telefonun ultra geniş kamerası, periskop kamerası ve ana kamerası ile çekilmiş örnek fotoğraflar da paylaşıldı.
Siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle görünen OnePlus 12, 2K kavisli OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 24GB’a kadar LPDDR5x RAM, 1TB’a kadar UFS 4.0 depolama ile gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.