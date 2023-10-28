OnePlus 12, tanıtımdan önce performans testinde: Peki neler sunuyor?

OnePlus 12, tanıtımdan önce performans testinde
Kaçıranlar için Ocak 2023'te tanıtılan OnePlus 11, hem özellikleri ve hem de uygun fiyatı ile kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Bu bağlamda OnePlus 12'nin önümüzdeki Aralık veya Ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Ancak ilk etapta Çin pazarında sahne alacağını belirtmekte fayda var. Dolayısıyla küresel pazara ulaşması Şubat sonu veya Mart ayına kadar uzanabilir.
OnePlus 12 için beklenen özellikler
Mevcut raporlara göre OnePlus 12, ön yüzünde 3168 x 1440 piksel 2K çözünürlük ve 1-120Hz yenileme hızı sunan 6,82 inç boyutlarında LTPO OLED (2.600 nit) panele sahip olacak. OnePlus'a göre şimdiden 18 rekora imza atan bu panelin, dünyanın en iyi 2K ekranlarından biri olduğu ve DisplayMate A+ derecesine ulaştığı belirtiliyor.
Akıllı telefonun kalbinde ise, yukarıda da bahsettiğimiz gibi Snapdragon 8 Gen 3 platformu bulunuyor. Ek olarak 24GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama ile eşleştirilecek. Kutusundan Android 14 tabanlı OxygenOS 14 ile çıkacak modelin 100W kablolu, 50W kablosuz şarj sunan 5,400mAh pil paketinden destek alması bekleniyor.
Kamera bölümüne gelirsek OnePlus 12 burada da iddialı. Telefonun araksında 50MP (Sony IMX966, OIS ile) + 48 MP (ultra geniş) + 65 MP (periskop) üçlü kamera kurulumu bulunacak. Ön tarafta ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP sensöre işaret ediliyor. Bunlar dışında sessiz anahtarı, USB 3.2 ve ekran altı parmak izi gibi özellikler ile karşılaşacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.