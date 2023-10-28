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    OnePlus 12, tanıtımdan önce performans testinde: Peki neler sunuyor?

    2024'ün başlarında tanıtılacağı söylenen OnePlus 12 için geri sayım başladı. Son olarak amiral gemisi telefon, tanıtımdan önce AnTuTu'da test edildi. İşte OnePlus 12'nin performansı ve özellikleri 
    OnePlus 12, tanıtımdan önce test edildi: Peki neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 12 modeli için bekleyiş çok yakında sona erecek. Bildiğiniz gibi kısa süre önce tasarımı ortaya çıkan akıllı telefonun, tüm özellikleri de neredeyse netleşti. Ancak halen yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak OnePlus 12, Snapdragon 8 Gen 3 ile AnTuTu'da görüntülendi.

    OnePlus 12, tanıtımdan önce performans testinde

    Kaçıranlar için Ocak 2023'te tanıtılan OnePlus 11, hem özellikleri ve hem de uygun fiyatı ile kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Bu bağlamda OnePlus 12'nin önümüzdeki Aralık veya Ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Ancak ilk etapta Çin pazarında sahne alacağını belirtmekte fayda var. Dolayısıyla küresel pazara ulaşması Şubat sonu veya Mart ayına kadar uzanabilir.

    OnePlus 12, tanıtımdan önce test edildi: Peki neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    AnTuTu'dan gelen yeni görüntü ise, yaklaşmakta olan telefonun performansına ışık tutuyor. Buna göre 12GB RAM ile test edilen OnePlus 12, toplam 2,11 milyonluk bir skora ulaştı. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, Snapdragon 8 Gen 3 için belirtilen skorların 2,13 milyon seviyelerinde olduğunu belirtelim. Ancak bu fark, cihazın RAM kapasitesinden kaynaklanıyor olabilir. Zira OnePlus 12'nin 24GB'a kadar bellek seçenekleri ile karşımıza çıkacağı söyleniyor.

    OnePlus 12 için beklenen özellikler

    Mevcut raporlara göre OnePlus 12, ön yüzünde 3168 x 1440 piksel 2K çözünürlük ve 1-120Hz yenileme hızı sunan 6,82 inç boyutlarında LTPO OLED (2.600 nit) panele sahip olacak. OnePlus'a göre şimdiden 18 rekora imza atan bu panelin, dünyanın en iyi 2K ekranlarından biri olduğu ve DisplayMate A+ derecesine ulaştığı belirtiliyor. 

    Akıllı telefonun kalbinde ise, yukarıda da bahsettiğimiz gibi Snapdragon 8 Gen 3 platformu bulunuyor. Ek olarak 24GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama ile eşleştirilecek. Kutusundan Android 14 tabanlı OxygenOS 14 ile çıkacak modelin 100W kablolu, 50W kablosuz şarj sunan 5,400mAh pil paketinden destek alması bekleniyor. 

    Kamera bölümüne gelirsek OnePlus 12 burada da iddialı. Telefonun araksında 50MP (Sony IMX966, OIS ile) + 48 MP (ultra geniş) + 65 MP (periskop) üçlü kamera kurulumu bulunacak. Ön tarafta ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP sensöre işaret ediliyor. Bunlar dışında sessiz anahtarı, USB 3.2 ve ekran altı parmak izi gibi özellikler ile karşılaşacağız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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