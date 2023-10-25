Türkiye’de satılabilir: OnePlus 12’nin tüm özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

OnePlus 12, Oriental Screen olarak bilinen BOE X1 OLED panele sahip olacak ve yüksek frekanslı PWM karartma ve DC benzeri karartma özelliklerinin yanı sıra yerleşik donanım düzeyinde düşük mavi ışık korumasına sahip olacak. OnePlus ayrıca kendi geliştirdiği özel göz koruma teknolojisini de sunacak.
OnePlus 12 için beklenen özellikler
3168 x 1440 piksel 2K çözünürlük ve 1Hz-120Hz LTPO uyarlanabilir yenileme hızı sunan 6,82 inç OLED panele sahip olacağı bildirilen telefon için OnePlus hayli iddialı. Oriental Screen için dünyanın en iyi 2K ekranlarından biri olarak kabul gördüğünü, DisplayMate A+ derecesine ulaştığını ve 18 rekor kırdığını doğrulayan firma, HDR desteğiyle birlikte son derece gelişmiş renk doğruluğu vadediyor olacak. Ekranın aynı zamanda daha az güç tüketeceği ve 2600 nit'i aşan tepe parlaklığına ulaşacağı söyleniyor.
OnePlus, bir süre önce “Oneplus Türkiye Garantili” olarak bazı telefonlarını Türkiye’de satmaya başlamıştı. Oneplus 11 5G, Oneplus Nord CE 3 Lite 5G ve OnePlus Nord 3 satışa sunulan modeller olmuştu. Dolayısıyla OnePlus 12’nin de Türkiye pazarına girmesi beklenebilir. Telefonun yıl bitmeden Çin'de tantılması ve sonrasında global pazara çıkması hedefleniyor.Kaynakça https://twitter.com/yabhishekhd/status/1717069910365671621 https://www.gizmochina.com/2023/10/25/oneplus-12s-real-life-image-reveals-marvelous-curved-edge-screen-display-specifications-confirmed/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.