Türkiye’de satılabilir: OnePlus 12’nin tüm özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Yaklaşmakta olan OnePlus 12 hakkında yeni bilgiler gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün cihaz, tasarım detaylarını gizleyen koruyucu bir kılıf içerisinde sergilenmişti. Şimdi ise OnePlus 12’nin tasarımı ve tüm teknik özellikleri paylaşıldı. Kavisli ekran tasarımını ortaya koyan kanlı canlı görselin yanında telefonun ekran özellikleri de doğrulandı.

OnePlus 12, Oriental Screen olarak bilinen BOE X1 OLED panele sahip olacak ve yüksek frekanslı PWM karartma ve DC benzeri karartma özelliklerinin yanı sıra yerleşik donanım düzeyinde düşük mavi ışık korumasına sahip olacak. OnePlus ayrıca kendi geliştirdiği özel göz koruma teknolojisini de sunacak.

OnePlus 12 için beklenen özellikler

3168 x 1440 piksel 2K çözünürlük ve 1Hz-120Hz LTPO uyarlanabilir yenileme hızı sunan 6,82 inç OLED panele sahip olacağı bildirilen telefon için OnePlus hayli iddialı. Oriental Screen için dünyanın en iyi 2K ekranlarından biri olarak kabul gördüğünü, DisplayMate A+ derecesine ulaştığını ve 18 rekor kırdığını doğrulayan firma, HDR desteğiyle birlikte son derece gelişmiş renk doğruluğu vadediyor olacak. Ekranın aynı zamanda daha az güç tüketeceği ve 2600 nit'i aşan tepe parlaklığına ulaşacağı söyleniyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus 12 özellikleri tarafında ise her şey dopdolu. Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olması beklenen telefonun 24 GB'a kadar LPDDR5x RAM, 1 TB UFS 4.0 depolama alanı ve 100W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj destekli 5,400mAh batarya ile birlikte kutudan çıkması bekleniyor. Kamera tarafındaysa telefonun arkasında 50 MP (Sony IMX966, OIS ile) + 48 MP (ultra geniş) + 65 MP (periskop) üçlü kamera kurulumu bulunacak. Ön tarafta 32 MP kamera yer alırken telefon OxygenOS 14 tabanlı Android 14 ile çalışacak. Bunlar dışında ses anahtarı, USB 3.2 ve ekran altı parmak izi okuyucu bulunuyor.

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OnePlus, bir süre önce “Oneplus Türkiye Garantili” olarak bazı telefonlarını Türkiye’de satmaya başlamıştı. Oneplus 11 5G, Oneplus Nord CE 3 Lite 5G ve OnePlus Nord 3 satışa sunulan modeller olmuştu. Dolayısıyla OnePlus 12’nin de Türkiye pazarına girmesi beklenebilir. Telefonun yıl bitmeden Çin'de tantılması ve sonrasında global pazara çıkması hedefleniyor.

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