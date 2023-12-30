OnePlus 12R’den ilk kamera örnekleri paylaşıldı: Pixel ve iPhone ile yarışabilecek mi?

Tam Boyutta Gör Android pazarının en büyük isimlerinden olan OnePlus, son yıllarda üst seviye pazarınan odaklandı ve beraberinde amiral gemi cihazlarında fiyat artışına gitti. Firma, markanın değerlerini üst-orta seviyeye taşımak için Nord markasını kursa da bu marka son yıllarda giriş seviye segmentine odaklandı. Firmanın yarattığı bu boşluğu doldurması beklenen OnePlus 12R, bir kez daha ortaya çıktı.

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OnePlus 12R nasıl bir kamera performansı sergileyecek?

Akıllı telefon pazarında oldukça önemli bir nokta haline gelen kamera performansı, OnePlus’ın genelde geride kaldığı bir arena oldu. Firma, son yıllarda bu konuda yatırımlar yaptı ancak genel anlamda Apple, Samsung ve Google’ın önüne geçemedi. Peki orta-üst seviyeye konumlandırılması beklenen OnePlus 12R nasıl bir kamera performansı sergileyecek?

Tanıtımına sayılı günler kala firma, OnePlus 12R yani OnePlus Ace 3’ün ilk kamera örneklerini paylaştı. Görseller, OnePlus 12R’nin ana sensörü yani OnePlus 11 ve Oppo Find N2 gibi cihazlarda kullanılmış IMX890 ile çekilmiş. Paylaşılan görseller, oldukça net ve canlı gözüküyor ve OnePlus’ın yatırımlarının başarılı olduğunu kanıtlıyor. Firma, her durumda mükemmel görüntülerin elde etmek için “ultra net görüntü kalitesi algoritması” ve “süper ışık ve gölge görüntü algoritması” kullanıyor. Cihazda kullanılacak 8MP ultra geniş açılı sensör ve 32MP telefoto sensörünün performansı ise henüz bilinmiyor.

OnePlus 12R ABD ve AB pazarında da satışa sunulacak

Son yıllarda Asya pazarına odaklanan OnePlus, merakla beklenen 12R’nin AB ve ABD pazarında da satışa çıkacağını belirtti. Snapdragon 8 Gen 2’den güç alması beklenen cihaz 12/16GB RAM seçeneklerine yer verecek. Ayrıca 120Hz OLED ekrana sahip olacak cihaz, uygun bir fiyat politikası ile oldukça rekabetçi bir ürün olabilir. Cihazın ocak ayında tanıtılması bekleniyor.

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