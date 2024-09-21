OnePlus 13, 24GB RAM seçeneği ile gelebilir

OnePlus 13 yapay zeka özelliklerine önem verecek
Geçtiğimiz haftalarda OnePlus 13, Geekbench platformunda görüntülenmişti. Snapdragon 8 Gen 4 ile muhteşem tek çekirdek ve çok çekirdek performansı gösteren cihaz, bu platformda 16GB RAM ile listelenmişti. 16GB birçok kişi için yeterli olsa da OnePlus, merakla beklenen cihazında daha yüksek RAM konfigürasyonuna izin verebilir.
Yapay zeka ve geniş dil modellerinin popülerlik kazanması ile Apple ve Android üreticileri, işletim sistemlerine yapay zeka tabanlı özellikleri eklemeye başladı. Yapay zeka modellerinin yüksek bellek kullanması, özellikle Android pazarında yüksek RAM konfigürasyonlu telefonlarının artmasına sebep olacak. İddialara göre Samsung da bu trendi takip edecek ve Galaxy S25 Ultra modelinde 16GB RAM seçeneğine yer verecek. OnePlus’ın da başarılı ve hızlı bir yapay zeka deneyimi sunmak için OnePlus 13 modelinde 24GB RAM’e yer verdiği belirtiliyor. OnePlus 13’ün önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...