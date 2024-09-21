OnePlus 13, 24GB RAM seçeneği ile gelebilir

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Tam Boyutta Gör Son yıllarda Android pazarında artan RAM yarışı, önümüzdeki yıl daha da ivme kazanacak gibi duruyor. Geçtiğimiz yıllarda Android telefon üreticileri, cihazlarında büyük RAM modüllerine yer verse de yapay zekâ tabanlı özelliklerin popülerlik kazanması, 2025 yılında bu stratejinin daha önemli bir hale geleceğine işaret ediyor.

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OnePlus 13 yapay zeka özelliklerine önem verecek

Geçtiğimiz haftalarda OnePlus 13, Geekbench platformunda görüntülenmişti. Snapdragon 8 Gen 4 ile muhteşem tek çekirdek ve çok çekirdek performansı gösteren cihaz, bu platformda 16GB RAM ile listelenmişti. 16GB birçok kişi için yeterli olsa da OnePlus, merakla beklenen cihazında daha yüksek RAM konfigürasyonuna izin verebilir.

Tam Boyutta Gör Güvenilir kaynakları ve doğru çıkan iddiaları ile bilinen Digital Chat Station, Weibo platformu üzerinde OnePlus 13 hakkında konuştu. Bu iddiaya göre OnePlus 13, 24GB LPDDR5X RAM seçeneğine sahip olacak. Ayrıca bu rapora göre OnePlus, yeni seride yüksek konfigürasyon modellerinde fiyat artışına gidecek.

Yapay zeka ve geniş dil modellerinin popülerlik kazanması ile Apple ve Android üreticileri, işletim sistemlerine yapay zeka tabanlı özellikleri eklemeye başladı. Yapay zeka modellerinin yüksek bellek kullanması, özellikle Android pazarında yüksek RAM konfigürasyonlu telefonlarının artmasına sebep olacak. İddialara göre Samsung da bu trendi takip edecek ve Galaxy S25 Ultra modelinde 16GB RAM seçeneğine yer verecek. OnePlus’ın da başarılı ve hızlı bir yapay zeka deneyimi sunmak için OnePlus 13 modelinde 24GB RAM’e yer verdiği belirtiliyor. OnePlus 13’ün önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.



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OnePlus 13 24GB bellek seçeneğine sahip olacak