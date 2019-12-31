OnePlus 6 ve OnePlus 6T üçüncü kez Android 10 güncellemesi aldı

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Geçtiğimiz Eylül ve Kasım aylarında OnePlus 6 ve OnePlus 6T akıllı telefon modelleri Android 10 güncellemesi almıştı. Ancak, işler planlandığı gibi gitmedi ve OnePlus bu güncellemeleri geri çekmek zorunda kaldı. İyi haber şu ki Çinli şirket akıllı telefonları üçüncü kez Androd 10'a yükseltiyor.

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OnePlus'ın Android 10 güncellemesini geri çekme nedeni olarak da, kullanıcıları rahatsız eden çeşitli hataların mevcut olması gösteriliyor. Diğer akıllı telefon üreticilerine göre hızlı davranan OnePlus hataları giderdi ve akıllı telefon modelleri OnePlus 6 ve OnePlus 6T için Android 10 güncellemesini tekrar yayınladı.

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OnePlus 6 ve OnePlus 6T Android 10 güncellemesi neler getiriyor:

Yeni arayüz

Otomatik yeniden başlatma sorunları çözüldü

Çentiği gizleme seçeneği eklendi

Şifre kilidi açıldıktan sonra bile kilit ekranının görünmesi ile ilgili sorun düzeltildi

Dijital Denge özelliği ayarlar menüsüne eklendi

Yükseltmeden sonra gezinme çubuğu ile ilgili sorun düzeltildi

Son uygulamalarda sola veya sağa geçiş yapmak için bir alt gezinme çubuğu eklendi

Kasım 2019 güvenlik güncellemesine yükseltildi

Yeni Oyun Alanı özelliği artık daha kolay erişim ve daha iyi oyun deneyimi için tüm favori oyunlarınızı tek bir yerde birleştiriyor

Kamera performansının iyileştirildi

5Ghz ağlarına Wi-Fi bağlantısı sorunu düzeltildi

Şirketin aşamalı olarak kullanıcılara sunduğu bu güncellemenin, kısa bir süre içinde tüm cihazlara ulaşması bekleniyor. Eğer otomatik güncelleme seçeneğiniz aktif değilse, ayarlar menüsünden yazılım güncellemeleri kısmına girerek, güncellemenin cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

https://www.phonearena.com/news/oneplus-6-6t-android-10-update-december_id121298