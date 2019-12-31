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    OnePlus 6 ve OnePlus 6T üçüncü kez Android 10 güncellemesi aldı

    OnePlus, Eylül ve Kasım aylarında OnePlus 6 ve 6T modelleri için Android 10 güncellemesini yayınlamıştı. Hata olduğu gerekçesiyle geri çekilen güncelleme üçüncü kez dağıtılmaya başlandı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus 6 ve OnePlus 6T üçüncü kez Android 10 güncellemesi aldı
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    Geçtiğimiz Eylül ve Kasım aylarında OnePlus 6 ve OnePlus 6T akıllı telefon modelleri Android 10 güncellemesi almıştı. Ancak, işler planlandığı gibi gitmedi ve OnePlus bu güncellemeleri geri çekmek zorunda kaldı. İyi haber şu ki Çinli şirket akıllı telefonları üçüncü kez Androd 10'a yükseltiyor.

    OnePlus 6 ve OnePlus 6T üçüncü kez Android 10 güncellemesi aldı
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    OnePlus'ın Android 10 güncellemesini geri çekme nedeni olarak da, kullanıcıları rahatsız eden çeşitli hataların mevcut olması gösteriliyor. Diğer akıllı telefon üreticilerine göre hızlı davranan OnePlus hataları giderdi ve akıllı telefon modelleri OnePlus 6 ve OnePlus 6T için Android 10 güncellemesini tekrar yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Google uygulamaları olmayan Huawei Mate 30, üç ayda 12 milyon adet sattı"

    OnePlus 6 ve OnePlus 6T Android 10 güncellemesi neler getiriyor:

    • Yeni arayüz
    • Otomatik yeniden başlatma sorunları çözüldü
    • Çentiği gizleme seçeneği eklendi
    • Şifre kilidi açıldıktan sonra bile kilit ekranının görünmesi ile ilgili sorun düzeltildi
    • Dijital Denge özelliği ayarlar menüsüne eklendi
    • Yükseltmeden sonra gezinme çubuğu ile ilgili sorun düzeltildi
    • Son uygulamalarda sola veya sağa geçiş yapmak için bir alt gezinme çubuğu eklendi
    • Kasım 2019 güvenlik güncellemesine yükseltildi
    • Yeni Oyun Alanı özelliği artık daha kolay erişim ve daha iyi oyun deneyimi için tüm favori oyunlarınızı tek bir yerde birleştiriyor
    • Kamera performansının iyileştirildi
    • 5Ghz ağlarına Wi-Fi bağlantısı sorunu düzeltildi

    Şirketin aşamalı olarak kullanıcılara sunduğu bu güncellemenin, kısa bir süre içinde tüm cihazlara ulaşması bekleniyor. Eğer otomatik güncelleme seçeneğiniz aktif değilse, ayarlar menüsünden yazılım güncellemeleri kısmına girerek, güncellemenin cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını manuel olarak kontrol edebilirsiniz.



    https://www.phonearena.com/news/oneplus-6-6t-android-10-update-december_id121298 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Statistik 1 sa.
    Güncelleme den sonra

    1- pattern ekran kilidi doğru girdiğim halde bazen kabul etmeyip resetleniyor

    2- Renk doymuslugu çok fazla, eskisi çok daha iyi

    3- Samsung İnternet tarayıcısında sorun yaşıyorum bazen
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