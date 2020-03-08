Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus 7 Pro 5G, Android 10 tabanlı OxygenOS 10.0.4 güncellemesini aldı

    Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü OnePlus 7 Pro 5G modeli için Android 10 tabanlı OxygenOS 10.0.4 güncellemesini dağıtmaya başladı.
    1 hf.
    1,3b
    1
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    OnePlus 7 Pro 5G, Android 10 tabanlı OxygenOS 10.0.4 güncellemesini aldı
    Tam Boyutta Gör

    OnePlus, Ekim 2019'da OnePlus, OnePlus 7 ve 7 Pro için Android 10 güncellemesini yayınlamıştı. Şirket şimdi ise OnePlus 7 Pro 5G modelini yeni işletim sistemine yükseltmeye başladı.

    Ayrıca Bkz. "Red Magic 5G ilginç bir video çekim moduyla geliyor: Slow Door Video"

    OnePlus sözünü tuttu

    Şirket bu güncellemeyi 2020 yılının ilk çeyreğinde sunacağını açıklamıştı ve sözünde duruyor. Android 10 tabanlı OxygenOS 10.0.4 güncellemesi yeni kullanıcı arayüzü ve gizlilik için gelişmiş konum izinleriyle birlikte, Android 10'a özgü yenilikleri getiriyor. Eğer güncelleme henüz cihazınıza ulaşmadıysa Ayarlar-Sistem Güncellemeleri menüsünden manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

    OnePlus 7 Pro 5G, Android 10 tabanlı OxygenOS 10.0.4 güncellemesini aldı
    Tam Boyutta Gör

    Güncelleme ile birlikte ayrıca yeni hareket komutlarının da geldiği belirtiliyor. Örneğin bir önceki ekrana geçmek için ekranın sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırmanız yeterli olacak. Ayrıca son uygulamalar arasında geçiş yapmak için, alttaki gezinme çubuğunu kullanabileceksiniz. Ekstra oyun ayarları, akıllı bilgiler ve iletiler için Spam özelliklerinin de eklendiği bu güncelleme, çeşitli hata düzeltmeleri ile birlikte de geliyor.



    https://www.gsmarena.com/oneplus_7_pro_5g_android_10_update-news-41881.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. 160 milyon ışık yılı uzaklıktaki iki galaksinin 'muhteşem dansı' görüntülendi 1 hf. Sony WH-1000XM4 kablosuz kulaklık, daha uzun pil ömrüyle yakında piyasaya çıkabilir 1 hf. Avrupa’nın şimdilik en büyük güneş tarlası, NASA uyduları tarafından görüntülendi 1 hf. 10 nm+ Tiger Lake tabanlı 2 yeni NUC sızdı 1 hf. Uber ve Lyft, koronavirüsten etkilenen şoförlerini destekleyecek 1 hf. Nvidia GA100 8192 CUDA ile gelebilir 1 hf. HTC Şubat ayı gelir raporu yayınlandı: %33 düşüş 1 hf. Son 9 yılın AMD işlemcileri sızıntıya sebep olabilecek açığa sahip 1 hf. AnTuTu uygulamaları sessizce Google Play Store'dan kaldırıldı 1 hf. Yeni bir fikir, başarılı bir fare "HyperX Pulsefire Dart incelemesi" 1 hf. 12.000 kişlik Apple Park sessizliğe bürünecek 1 hf. Honor'dan orta seviye bir akıllı telefon geliyor 1 hf. Vivo X50 Lite ve X50e için geri sayım başladı 1 hf. Facebook, koronavirüs korkularını kullanma çabalarını önlemek için belirli reklamları yasaklayacak 1 hf. Windows 10 güncellemelerinde kalite sorunu sürüyor: Yine hatalı güncelleme yayınlandı 1 hf. Birçok Samsung cihazı için Netflix HD ve HDR desteği geldi! 1 hf. Nokia 5.3'ün (Nokia 5.2) fotoğraf ve teknik detayları sızdırıldı 1 hf. 6000 mAh bataryalı Galaxy M21'in satışa çıkacağı tarih bildirildi 1 hf. Google Pixel 4a'nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı 1 hf. Akıllı telefonlardan nefret eden bir uzay mühendisi, "cepboy" çevirmeli telefon geliştirdi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN OnePlus 7 Pro 5G, Android 10 tabanlı OxygenOS 10.0.4 güncellemesini aldı Sonraki Fotoğraflarla hayalet şehir Wuhan 1 hf. İstanbul Havalimanı'nın 18 Haziran’da açılacak pisti, yürüme süresini ne kadar düşürecek? 1 hf. Zerdeçalın aktif maddesini içeren nanopartiküller geliştirildi 1 hf. Orta format amiral gemisi Leica S3 tanıtıldı 1 hf. Xiaomi Mi 10S daha büyük bir ekranla gelebilir 1 hf. Epic Games mağazasında Offworld Trading Company ve Gonner ücretsiz 1 hf. Üçüncü nesil iPad Air ekranında sorunlar başgösterdi 1 hf. Koronavirüs nedeniyle SXSW 2020 müzik fuarı da iptal edildi 1 hf. ABD'li Atomics Aeronautical Systems, Defender adını verdiği SİHA'yı duyurdu 1 hf. Koronavirüs senaryolarının yer aldığı ilk ekonomik model, karanlık bir tablo ortaya koydu 1 hf. Netflix'in distopik bilim kurgu filmi The Platform'dan ilginç fragman 1 hf. AMD: Referans kartlarda daha fazla blower tipi fan kullanmayacağız 1 hf. Stanford’da tüm sınıftan eğitimli dersler iptal edildi 1 hf. Toyota RAV4 Hybrid'e yeni donanım seçeneği: Passion X-Sport 1 hf. Haftasonu oynanacak kısa oyun arayanlara, The Uncertain: Last Quiet Day ücretsiz 1 hf. ISS’te yetişen marul, Dünya’da yetişenle aynı seviyede 1 hf. Xiaomi Mi Mix 3 kararlı Android 10 güncellemesine kavuştu 1 hf. Bakan Varank'tan maske açıklaması: Medikal ürünlerde karaborsaya müsaade etmeyeceğiz 1 hf. Microsoft Flight Simulator 2020'nin yeni büyüleyici ekran görüntüleri yayınlandı 1 hf. Sadece insanları gözlemleyerek yemek masası kurabilen robotlar geliştirildi! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim