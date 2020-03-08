OnePlus 7 Pro 5G, Android 10 tabanlı OxygenOS 10.0.4 güncellemesini aldı

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OnePlus, Ekim 2019'da OnePlus, OnePlus 7 ve 7 Pro için Android 10 güncellemesini yayınlamıştı. Şirket şimdi ise OnePlus 7 Pro 5G modelini yeni işletim sistemine yükseltmeye başladı.

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OnePlus sözünü tuttu

Şirket bu güncellemeyi 2020 yılının ilk çeyreğinde sunacağını açıklamıştı ve sözünde duruyor. Android 10 tabanlı OxygenOS 10.0.4 güncellemesi yeni kullanıcı arayüzü ve gizlilik için gelişmiş konum izinleriyle birlikte, Android 10'a özgü yenilikleri getiriyor. Eğer güncelleme henüz cihazınıza ulaşmadıysa Ayarlar-Sistem Güncellemeleri menüsünden manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

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Güncelleme ile birlikte ayrıca yeni hareket komutlarının da geldiği belirtiliyor. Örneğin bir önceki ekrana geçmek için ekranın sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırmanız yeterli olacak. Ayrıca son uygulamalar arasında geçiş yapmak için, alttaki gezinme çubuğunu kullanabileceksiniz. Ekstra oyun ayarları, akıllı bilgiler ve iletiler için Spam özelliklerinin de eklendiği bu güncelleme, çeşitli hata düzeltmeleri ile birlikte de geliyor.

https://www.gsmarena.com/oneplus_7_pro_5g_android_10_update-news-41881.php

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