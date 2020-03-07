Red Magic 5G ilginç bir video çekim moduyla geliyor: Slow Door Video

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Akıllı telefon üreticisi Nubia'nın CEO'su Ni Fei, şirketin 12 Mart tarihinde lansmanını yapacağı yeni amiral gemisi Red Magic 5G ile ilgili bilgiler vermeye devam ediyor. Fei'nin paylaştığı yeni bir teaser, cihazın ilginç bir video çekim modu ile geleceğine işaret ediyor diyebiliriz.

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Kamera yetenekleri ön plana çıkarılıyor

Yayınlanan teaser, Red Magic 5G'nin "Slow Door Video" olarak adlandırılan çekim modunu gösteriyor. Videonun adeta profesyonel bir montaj işleminden geçmiş gibi göründüğünü söylemek mümkün. Birçok efektin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan bu çekim modunu daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.



Red Magic 5G'nin doğrulanmış özellikleri arasında Snapdragon 865 yonga seti, 55W hızlı şarj, 4.400 mAh pil ve 144Hz ekran yer alıyor. Ayrıca aktif bir soğutma sistemi ile gelecek olan oyun odaklı telefon, 64MP Sony IMX686 kamera modülüne de sahip olacak. 16GB RAM, UFS 3.0 depolama ve ekrana gömülü parmak izi okuyucu ise akıllı telefonun diğer özellikleri arasında.

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