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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus 9 Pro, 50W kablosuz şarj desteğine sahip olacak: 43 dakikada kablosuz tam şarj

    Şirketin yaklaşmakta olan yeni serisinde OnePlus 9 Pro'ya dair gelen bilgiler artmaya devam ediyor. Son olarak bir forum gönderisiyle cihazın 50W hızlı şarj teknolojisine sahip olduğu ortaya çıktı.
    20 Mart 2021, 15:30 (1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus 9 Pro, 50W kablosuz şarj desteğine sahip olacak: 43 dakikada kablosuz tam şarj
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    23 Mart'ta şirketin ilk akıllı saati OnePlus Watch ile birlikte OnePlus 9 serisi de tanıtılacak. Şirketin Ar-Ge başkanı Kinder L. bir forum paylaşımıyla, serideki telefonlardan OnePlus 9 Pro'nun sahip olduğu şarj teknolojisini açıkladı. Cihaz, 50W kablosuz şarjı destekleyecek.

    Ayrıca Bkz. "23 Mart lansmanı öncesi OnePlus Watch'ın özellikleri ortaya çıkmaya başladı"

    İlginizi Çekebilir Avatar 23 Mart lansmanı öncesi OnePlus Watch'ın özellikleri ortaya çıkmaya başladı

    OnePlus 9 Pro şarj teknolojisi

    OnePlus 9 Pro'nun 50W kablosuz şarjı desteklediğini doğrulandı. Cihazın bataryası, kablosuz şarj teknolojisi sayesinde sadece 43 dakikada %0-100 şarj olacak. Cihaz, şar edileceği platform üzerinde ister dikey ister yatay olarak konumlandırılabilecek.

    OnePlus 9 Pro'daki şarj teknolojisini anlatan Kinder: "Şarj hızı, amperajı veya voltajı artırarak iyileştirilebilir. Warp Charge 50 Wireless ile voltajı 20V 2.5A civarına çıkardık. Yüksek watt, bobinler aracılığıyla OnePlus 9 Pro'ya aktarılır ve ardından 20V 2.5A gücü 10V 5A güce dönüştüren tescilli izole şarj pompamızdan geçer. Bu güç, yeni ikiz pil sistemimize, seri halde iki pil hücresine beslenir. Her pil yaklaşık 5V 5A alır, bu da her biri 25W, toplamda 50W anlamına gelir." ifadelerinde bulundu.

    50W kablosuz şarjı destekleyen OnePlus 9 Pro, çok daha iyi bir kablolu şarj desteği sunuyor. Cihaz, 65W kablolu şarj ile sadece 29 dakikada %0-100 şarj olabilecek.



    Kaynakça https://www.gsmarena.com/oneplus_9_pro_will_wirelessly_charge_from_zero_to_full_in_43_minutes-news-48278.php https://forums.oneplus.com/threads/deep-dive-lets-talk-charging.1403556/
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    mert1907 22 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Holk (Holk Holk) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kablosuz şarj sistemlerine pek güvenemiyorum, acaba enerji kaybına yol açıyor mu? Direk kablo ile şarj etmek daha verimli gibi geliyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    M Morichannn (Akın Özer) 34 dk. ( Mesaj Silindi ) Holk
    Tabii ki enerji kaybına yol açıyor. Kaybolan enerji ısıya çeviriliyor.
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