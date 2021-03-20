OnePlus 9 Pro, 50W kablosuz şarj desteğine sahip olacak: 43 dakikada kablosuz tam şarj

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23 Mart'ta şirketin ilk akıllı saati OnePlus Watch ile birlikte OnePlus 9 serisi de tanıtılacak. Şirketin Ar-Ge başkanı Kinder L. bir forum paylaşımıyla, serideki telefonlardan OnePlus 9 Pro'nun sahip olduğu şarj teknolojisini açıkladı. Cihaz, 50W kablosuz şarjı destekleyecek.

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OnePlus 9 Pro şarj teknolojisi

OnePlus 9 Pro'nun 50W kablosuz şarjı desteklediğini doğrulandı. Cihazın bataryası, kablosuz şarj teknolojisi sayesinde sadece 43 dakikada %0-100 şarj olacak. Cihaz, şar edileceği platform üzerinde ister dikey ister yatay olarak konumlandırılabilecek.

OnePlus 9 Pro'daki şarj teknolojisini anlatan Kinder: "Şarj hızı, amperajı veya voltajı artırarak iyileştirilebilir. Warp Charge 50 Wireless ile voltajı 20V 2.5A civarına çıkardık. Yüksek watt, bobinler aracılığıyla OnePlus 9 Pro'ya aktarılır ve ardından 20V 2.5A gücü 10V 5A güce dönüştüren tescilli izole şarj pompamızdan geçer. Bu güç, yeni ikiz pil sistemimize, seri halde iki pil hücresine beslenir. Her pil yaklaşık 5V 5A alır, bu da her biri 25W, toplamda 50W anlamına gelir." ifadelerinde bulundu.

50W kablosuz şarjı destekleyen OnePlus 9 Pro, çok daha iyi bir kablolu şarj desteği sunuyor. Cihaz, 65W kablolu şarj ile sadece 29 dakikada %0-100 şarj olabilecek.

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