Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden OnePlus, 4 Ocak'ta Çin'de Buds 3 TWS kulaklıklarla birlikte Ace 3 akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansmana sayılı günler kala ise şirket, Weibo'da cihazın bazı reklam afişlerini paylaştı. Bu afiş sayesinde ise cihazın çerçeve tasarımı ile ilgili bazı ayrıntılar da ortaya çıktı.

OnePlus Ace 3'ün ekran çerçeveleri ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

Paylaşılan reklam afişine göre OnePlus Ace 3'ün yan çerçevesi 1,36 mm, alt çerçevesi ise 1,94 mm olacak. Reklam afişindeki akıllı telefonun çerçeve boyutu ve görüntüsü ise uçtan uca bir ekran ve sürükleyici bir izleme deneyimi sunabilir.

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Önceki raporlara göre OnePlus Ace 3'ün, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanıyla birlikte Snapdragon 8 Gen 2 SoC tarafından desteklenemesi bekleniyor. Ayrıca cihazın 100W hızlı şarj desteğine sahip 5.500mAh batarya ile kutudan çıkması bekleniyor.

Son olarak fotoğraf matrisi ekran teknolojisine sahip 6,78 inç OLED ekran paneline ve cihazın ıslak zeminde kullanılmasına olanak tanıyan bir yağmur dokunuşu özelliğine sahip olacak cihaz, ultra ince parmak izi tarayıcısı ve Gorilla Glass Victus 2 korumasıyla da donatılabilir.

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OnePlus Ace 3'ün ekran çerçevesi beklenenden ince olabilir