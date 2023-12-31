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    OnePlus Ace 3'ün ekran çerçevesi beklenenden ince olabilir

    OnePlus, 4 Ocak'ta yeni telefonu OnePlus Ace 3'ü piyasaya sürecek. Lansmana sayılı günler kala paylaşılan reklam afişleri sayesinde ise cihazın ekran çerçeveleri ortaya çıktı. İşte detaylar:
    OnePlus Ace 3'ün ekran çerçevesi beklenenden ince olabilir Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden OnePlus, 4 Ocak'ta Çin'de Buds 3 TWS kulaklıklarla birlikte Ace 3 akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansmana sayılı günler kala ise şirket, Weibo'da cihazın bazı reklam afişlerini paylaştı. Bu afiş sayesinde ise cihazın çerçeve tasarımı ile ilgili bazı ayrıntılar da ortaya çıktı.

    OnePlus Ace 3'ün ekran çerçeveleri ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

    Paylaşılan reklam afişine göre OnePlus Ace 3'ün yan çerçevesi 1,36 mm, alt çerçevesi ise 1,94 mm olacak. Reklam afişindeki akıllı telefonun çerçeve boyutu ve görüntüsü ise uçtan uca bir ekran ve sürükleyici bir izleme deneyimi sunabilir.

    Önceki raporlara göre OnePlus Ace 3'ün, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanıyla birlikte Snapdragon 8 Gen 2 SoC tarafından desteklenemesi bekleniyor. Ayrıca cihazın 100W hızlı şarj desteğine sahip 5.500mAh batarya ile kutudan çıkması bekleniyor.

    Son olarak fotoğraf matrisi ekran teknolojisine sahip 6,78 inç OLED ekran paneline ve cihazın ıslak zeminde kullanılmasına olanak tanıyan bir yağmur dokunuşu özelliğine sahip olacak cihaz, ultra ince parmak izi tarayıcısı ve Gorilla Glass Victus 2 korumasıyla da donatılabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 23 saat önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    greyder mi cat mi amasya bedelli askerlik nabızla gelen sallanma hissi yenilenmiş telefon kullanıcı yorumları klavyede harf yerine sembol çıkıyor

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