OnePlus Ace 3'ün ekran çerçevesi beklenenden ince olabilir

OnePlus Ace 3'ün ekran çerçeveleri ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler
Paylaşılan reklam afişine göre OnePlus Ace 3'ün yan çerçevesi 1,36 mm, alt çerçevesi ise 1,94 mm olacak. Reklam afişindeki akıllı telefonun çerçeve boyutu ve görüntüsü ise uçtan uca bir ekran ve sürükleyici bir izleme deneyimi sunabilir.
Önceki raporlara göre OnePlus Ace 3'ün, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanıyla birlikte Snapdragon 8 Gen 2 SoC tarafından desteklenemesi bekleniyor. Ayrıca cihazın 100W hızlı şarj desteğine sahip 5.500mAh batarya ile kutudan çıkması bekleniyor.
Son olarak fotoğraf matrisi ekran teknolojisine sahip 6,78 inç OLED ekran paneline ve cihazın ıslak zeminde kullanılmasına olanak tanıyan bir yağmur dokunuşu özelliğine sahip olacak cihaz, ultra ince parmak izi tarayıcısı ve Gorilla Glass Victus 2 korumasıyla da donatılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.