OnePlus Ace 3V'nin özellikleri ortaya çıktı

İşte OnePlus Ace 3V'nin beklenen özellikleri:
Tipster Digital Chat Station'ın Weibo'da yaptğı paylaşım, 1.5K OLED ekrana, MediaTek Dimensity 9000 SoC'ye, 16 GB'a kadar RAM'e ve 80W hızlı şarja sahip Ace 2V'nin halefi olan OnePlus Ace 3V'nin bazı özelliklerini ortaya çıkardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.