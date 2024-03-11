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    OnePlus Ace 3V resmen doğrulandı: Tüm eksikler kapanıyor

    OnePlus'ın merakla beklenen fiyat-performans telefonu OnePlus Ace 3V resmen doğrulandı. Akıllı telefon, çok yakında geliyor. İşte beklenen özellikler ve daha fazlası...
    OnePlus Ace 3V resmen doğrulandı! Tüm eksikler kapanıyor Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihte tanıtılan OnePlus 12 ile ses getirmeyi başaran OnePlus, odağını bir sonraki telefonu OnePlus Ace 3V modeline çevirdi. Bugün erken saatlerde ise çinli üretici, sürpriz bir paylaşımda bulundu. OnePlus Ace 3V, resmen doğrulandı. İşte beklenen özellikler...

    OnePlus Ace 3V resmen doğrulandı

    Kaçıranlar için OnePlus, geçtiğimiz yıl Ace 2, Ace 2V, Ace 2 Pro olmak üzere Ace serisine ait üç farklı model duyurdu. Bu doğrultuda OnePlus Ace 3 halihazırda tanıtılırken, tüm gözler Ace 3V ve Ace 3 Pro modellerine çevrildi diyebiliriz. Öyle ki Ace 3V'nin Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setiyle donatılmış dünyanın ilk akıllı telefonu olarak yakında piyasaya çıkacağı iddia edilmişti.

    Bugünse, OnePlus Çin Başkanı Li Jie Louis, söylentileri doğruladı ve Ace 3V'nin yakında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Yetkili isim akıllı telefonun lansman tarihi hakkında net bir bilgi paylaşmadı. Ancak paylaşılan teaser görüntüleri, modelin AI özellikleriyle bu ay lanse edileceğini gösteriyor. 

    Ayrıca yeni duyuru, Qualcomm'un bir sonraki yonga setini 18 Mart'ta Çin'de tanıtacağını açıklamasından kısa bir süre sonra geldi. Bu etkinlikte ise, kuvvetle muhtemel Snapdragon 7+ Gen 3 tanıtılacak. Dolayısıyla Ace 3V modelinin Mart ayının dördüncü haftasında piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz.

    OnePlus Ace 3V beklenen özellikler

    Raporlara göre OnePlus Ace 3V, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı üreten bir OLED panele sahip olacak. Ön tarafta, 16MP kamera ve arka tarafta OIS destekli 50MP birincil kamera bulunacak. Ayrıca telefona ColorOS 14 tabanlı Android 14 eşlik edecek ve 16 GB RAM, 512 GB veya 1 TB depolama alanı ve 100W şarjlı 5.500mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor.

    Ayrıca OnePlus Ace 3V, uyarı kaydırıcısı, ekran içi parmak izi tarayıcısı, IR blaster ve çift hoparlör gibi özellikleri de beraberinde getirecek. Akıllı telefonun küresel pazara ise, OnePlus Nord 4 markasıyla çıkış yapması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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