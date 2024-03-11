OnePlus Ace 3V resmen doğrulandı: Tüm eksikler kapanıyor

OnePlus Ace 3V resmen doğrulandı
Kaçıranlar için OnePlus, geçtiğimiz yıl Ace 2, Ace 2V, Ace 2 Pro olmak üzere Ace serisine ait üç farklı model duyurdu. Bu doğrultuda OnePlus Ace 3 halihazırda tanıtılırken, tüm gözler Ace 3V ve Ace 3 Pro modellerine çevrildi diyebiliriz. Öyle ki Ace 3V'nin Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setiyle donatılmış dünyanın ilk akıllı telefonu olarak yakında piyasaya çıkacağı iddia edilmişti.
Bugünse, OnePlus Çin Başkanı Li Jie Louis, söylentileri doğruladı ve Ace 3V'nin yakında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Yetkili isim akıllı telefonun lansman tarihi hakkında net bir bilgi paylaşmadı. Ancak paylaşılan teaser görüntüleri, modelin AI özellikleriyle bu ay lanse edileceğini gösteriyor.
Ayrıca yeni duyuru, Qualcomm'un bir sonraki yonga setini 18 Mart'ta Çin'de tanıtacağını açıklamasından kısa bir süre sonra geldi. Bu etkinlikte ise, kuvvetle muhtemel Snapdragon 7+ Gen 3 tanıtılacak. Dolayısıyla Ace 3V modelinin Mart ayının dördüncü haftasında piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz.
OnePlus Ace 3V beklenen özellikler
Raporlara göre OnePlus Ace 3V, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı üreten bir OLED panele sahip olacak. Ön tarafta, 16MP kamera ve arka tarafta OIS destekli 50MP birincil kamera bulunacak. Ayrıca telefona ColorOS 14 tabanlı Android 14 eşlik edecek ve 16 GB RAM, 512 GB veya 1 TB depolama alanı ve 100W şarjlı 5.500mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor.
Ayrıca OnePlus Ace 3V, uyarı kaydırıcısı, ekran içi parmak izi tarayıcısı, IR blaster ve çift hoparlör gibi özellikleri de beraberinde getirecek. Akıllı telefonun küresel pazara ise, OnePlus Nord 4 markasıyla çıkış yapması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.