OnePlus Ace 3V resmen doğrulandı: Tüm eksikler kapanıyor

Tam Boyutta Gör Yakın tarihte tanıtılan OnePlus 12 ile ses getirmeyi başaran OnePlus, odağını bir sonraki telefonu OnePlus Ace 3V modeline çevirdi. Bugün erken saatlerde ise çinli üretici, sürpriz bir paylaşımda bulundu. OnePlus Ace 3V, resmen doğrulandı. İşte beklenen özellikler...

OnePlus Ace 3V resmen doğrulandı

Kaçıranlar için OnePlus, geçtiğimiz yıl Ace 2, Ace 2V, Ace 2 Pro olmak üzere Ace serisine ait üç farklı model duyurdu. Bu doğrultuda OnePlus Ace 3 halihazırda tanıtılırken, tüm gözler Ace 3V ve Ace 3 Pro modellerine çevrildi diyebiliriz. Öyle ki Ace 3V'nin Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setiyle donatılmış dünyanın ilk akıllı telefonu olarak yakında piyasaya çıkacağı iddia edilmişti.

Bugünse, OnePlus Çin Başkanı Li Jie Louis, söylentileri doğruladı ve Ace 3V'nin yakında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Yetkili isim akıllı telefonun lansman tarihi hakkında net bir bilgi paylaşmadı. Ancak paylaşılan teaser görüntüleri, modelin AI özellikleriyle bu ay lanse edileceğini gösteriyor.

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Ayrıca yeni duyuru, Qualcomm'un bir sonraki yonga setini 18 Mart'ta Çin'de tanıtacağını açıklamasından kısa bir süre sonra geldi. Bu etkinlikte ise, kuvvetle muhtemel Snapdragon 7+ Gen 3 tanıtılacak. Dolayısıyla Ace 3V modelinin Mart ayının dördüncü haftasında piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz.

OnePlus Ace 3V beklenen özellikler

Raporlara göre OnePlus Ace 3V, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı üreten bir OLED panele sahip olacak. Ön tarafta, 16MP kamera ve arka tarafta OIS destekli 50MP birincil kamera bulunacak. Ayrıca telefona ColorOS 14 tabanlı Android 14 eşlik edecek ve 16 GB RAM, 512 GB veya 1 TB depolama alanı ve 100W şarjlı 5.500mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor.

Ayrıca OnePlus Ace 3V, uyarı kaydırıcısı, ekran içi parmak izi tarayıcısı, IR blaster ve çift hoparlör gibi özellikleri de beraberinde getirecek. Akıllı telefonun küresel pazara ise, OnePlus Nord 4 markasıyla çıkış yapması bekleniyor.

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OnePlus Ace 3V resmen doğrulandı! Tüm eksikler kapanıyor