OnePlus 12, lansman öncesi görüntülendi: İşte tasarımı ve renk seçenekleri

- Yeni anten tasarımıyla daha iyi oyun performansı
- Üç farklı renk seçeneğiyle geliyor
- OnePlus 12 beklenen özellikleri
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Yeni anten tasarımıyla daha iyi oyun performansı
Üç farklı renk seçeneğiyle geliyor
OnePlus 12 beklenen özellikleri
- Ekran: 6.82 inç, 2K, 120Hz, 3000 nit, BOE X1 OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek ve depolama: 16GB LPDDR5x RAM / 1TB UFS 4.0
- Batarya: 5400 mAh, 100w kablolu / 50w kablosuz şarj
- Arka kamera: LYT-808 50MP (birincil) + 48MP IMX581 (ultra geniş) + 64MP periskop (3x optik zoom)
- Ön kamera: 32MP
- Yazılım: ColorOS 14, Android 14
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.