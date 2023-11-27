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    Anlık Bildirim

    OnePlus 12, lansman öncesi görüntülendi: İşte tasarımı ve renk seçenekleri

    OnePlus 12, resmî olarak 5 Aralık'ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Lansman öncesinde telefonun arka tasarımını ve renk seçeneklerini gösteren tanıtım görselleri ortaya çıktı.
    oneplus 12 tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yakında tanıtılacak OnePlus 12 modeli tanıtım etkinliği öncesinde renk seçenekleriyle göründü. Kamera adası denilen bölüm selefine çok benziyor ancak yeni modelde göze çarpan bir değişiklik var.

    Yeni anten tasarımıyla daha iyi oyun performansı

    oneplus 12 tasarım özellikleri Tam Boyutta Gör
    OnePlus 12’de uyarı kaydırıcısının sola alındığı görülüyor. OnePlus, bu değişikliğin şirketin daha iyi oyun performansı sunmak için yeni anten yerleştirilmesine olanak tanıdığını söylüyor. Antenler için en uygun yerin telefon yatay tutulduğunda işaret parmakları arasında kalan alan olduğu belirlenmiş. Şirket, uyarı kaydırıcının kapladığı alanı en aza indirmek için ultra kompakt tam bant anten teknolojisi ile sektörde bir ilk olan alert slider anten yerleşim teknolojisini kullandığını söylüyor.

    Üç farklı renk seçeneğiyle geliyor

    oneplus 12 renkleri Tam Boyutta Gör
    OnePlus, ayrıca OnePlus 12’nin tüm renklerini de gösterdi. OnePlus 12, yeşil, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacak. OnePlus 12’nin mobil için 4. nesil Hasselblad kamera ile desteklenen 3x periskop kamerayla geleceği de doğrulandı.

    OnePlus 12 beklenen özellikleri

    oneplus 12 beklenen teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.82 inç, 2K, 120Hz, 3000 nit, BOE X1 OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • Bellek ve depolama: 16GB LPDDR5x RAM / 1TB UFS 4.0
    • Batarya: 5400 mAh, 100w kablolu / 50w kablosuz şarj
    • Arka kamera: LYT-808 50MP (birincil) + 48MP IMX581 (ultra geniş) + 64MP periskop (3x optik zoom)
    • Ön kamera: 32MP
    • Yazılım: ColorOS 14, Android 14
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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