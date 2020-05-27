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    Qualcomm Snapdragon 875'in teknik detayları netleşiyor

    Qualcomm'un, önümüzdeki yıl piyasaya süreceği ve amiral gemisi akıllı telefonların kalbini oluşturması beklenen Snapdragon 875 yonga seti ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Qualcomm Snapdragon 875'in teknik detayları netleşiyor
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    Qualcomm bu yılın sonunda 2021 model amiral gemisi akıllı telefonların temelini oluşturacak güçlü bir Snapdragon 875 işlemci duyurması bekleniyor. Sızan bilgiler, bu yonga seti ile ilgili yeni detayları ortaya koyuyor.

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    Gelen bilgiler, Qualcomm Snapdragon 875'in "1 + 3 + 4" konfigürasyonunda sekiz çekirdeğe sahip olacağı yönünde. Ürünün, ARM tarafından bir gün önce sunulan bir “süper çekirdekli” Cortex-X1 içereceği iddia ediliyor. Bu çekirdeğin, mevcut Cortex-A77'ye göre pik performansta yüzde 30 artış sağlayacağı ifade edilmiş. Öte yandan ise geliştiriciler Cortex-X1'i cihazları için bağımsız olarak optimize edebilecekler.

    Qualcomm Snapdragon 875'in teknik detayları netleşiyor
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    Yüksek performans sunacak

    Üç çekirdekli Snapdragon 875 işlemci bloğunun ise Cortex-A78'i temel alması kuvvetle muhtemel. Bu çekirdek, Cortex-A77'ye kıyasla performansta yüzde 20'lik bir artış sağlayacak ve böylece, genel olarak Snapdragon 875 yongası bilgi işlem yeteneklerinde mevcut Snapdragon 865 ürününü önemli ölçüde aşabilecek.

    Tüm bunlara ek olarak Snapdragon 875'in aynı zamanda güçlü bir Adreno 660 grafik hızlandırıcısı, bir Spectra 580 görüntü işleme ünitesi ve 7.5 Gb/s'ye kadar bilgi aktarım hızına sahip entegre bir Snapdragon X60 5G modeme de sahip olacak. Son olarak amiral gemisi yonga setinin 5nm fabrikasyon süreci ile üretileceğini de belirtelim.



    https://www.gizchina.com/2020/05/27/snapdragon-875-to-use-a-cortex-x1-super-large-core-cortex-a78-large-core/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Türbülans Havayolları A.Ş (İğrenç Espiri Yapan Adam) 1 sa. en beğenilen
    Gerek yok ben snapdragon 885 işlemcisini bekleyecem
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    SuperVisör (mahir cam) 1 sa.
    ben snapdragon 1000 bekleyecegim
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 1 sa.
    Ben snapdragon 995 e kadar beklerim
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    Türbülans Havayolları A.Ş (İğrenç Espiri Yapan Adam) 1 sa. en beğenilen
    Gerek yok ben snapdragon 885 işlemcisini bekleyecem
    Yanıtla +6
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