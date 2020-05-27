Qualcomm Snapdragon 875'in teknik detayları netleşiyor

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Qualcomm bu yılın sonunda 2021 model amiral gemisi akıllı telefonların temelini oluşturacak güçlü bir Snapdragon 875 işlemci duyurması bekleniyor. Sızan bilgiler, bu yonga seti ile ilgili yeni detayları ortaya koyuyor.

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Gelen bilgiler, Qualcomm Snapdragon 875'in "1 + 3 + 4" konfigürasyonunda sekiz çekirdeğe sahip olacağı yönünde. Ürünün, ARM tarafından bir gün önce sunulan bir “süper çekirdekli” Cortex-X1 içereceği iddia ediliyor. Bu çekirdeğin, mevcut Cortex-A77'ye göre pik performansta yüzde 30 artış sağlayacağı ifade edilmiş. Öte yandan ise geliştiriciler Cortex-X1'i cihazları için bağımsız olarak optimize edebilecekler.

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Yüksek performans sunacak

Üç çekirdekli Snapdragon 875 işlemci bloğunun ise Cortex-A78'i temel alması kuvvetle muhtemel. Bu çekirdek, Cortex-A77'ye kıyasla performansta yüzde 20'lik bir artış sağlayacak ve böylece, genel olarak Snapdragon 875 yongası bilgi işlem yeteneklerinde mevcut Snapdragon 865 ürününü önemli ölçüde aşabilecek.

Tüm bunlara ek olarak Snapdragon 875'in aynı zamanda güçlü bir Adreno 660 grafik hızlandırıcısı, bir Spectra 580 görüntü işleme ünitesi ve 7.5 Gb/s'ye kadar bilgi aktarım hızına sahip entegre bir Snapdragon X60 5G modeme de sahip olacak. Son olarak amiral gemisi yonga setinin 5nm fabrikasyon süreci ile üretileceğini de belirtelim.

https://www.gizchina.com/2020/05/27/snapdragon-875-to-use-a-cortex-x1-super-large-core-cortex-a78-large-core/

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