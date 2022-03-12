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    OnePlus'ın yeni telefonu detaylandı: Dimensity 8100, 160W hızlı şarj ve 50 MP kamera

    Çinli OnePlus markası Nisan ayında yeni bir akıllı telefonlar karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. PGKM10 model numarasına sahip cihazın teknik özellikleri konusunda bazı önemli bilgiler ortaya çıktı.
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    OnePlus'ın yeni telefonu detaylandı
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    OnePlus'ın 160W hızlı şarjı destekleyen bir akıllı telefon hazırladığı ortaya çıktı. Daha önce PGKM10 model numarasına sahip cihazın bir tablet olduğu söyleniyordu ancak Çinli 3C sertifikasyon kurumunun kayıtları 5G akıllı telefon olduğunu açıkça gösteriyor.

    PGKM10'un hangi isim altında piyasaya sürüleceği konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Digital Chat Station, OnePlus'ın ultra hızlı şarj desteği, 4.500 mAh pil ve MediaTek Dimensity 8100 işlemciyle donatılmış akıllı telefonu olduğunu söylüyor.

    OnePlus'ın yeni telefonu detaylandı
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    BOE üretimi 6.7 inç ekran

    Sızıntı kaynağına göre cihaz 6.7 inç boyutunda delikli ekran taşıyacak. Ayrıca söz konusu ekranın Çinli BOE tarafından üretileceği belirtiliyor. Akıllı telefonun arka panelinde 50 megapiksel Sony IMX766 ana sensör içeren üçlü kamera sistemi yer alacağı da internete düşen detaylar arasında.

    OnePlus'ın yeni akıllı telefonunu önümüzdeki ay piyasaya sürmesi bekleniyor.

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