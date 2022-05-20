OnePlus Nord 2T tanıtıldı: özellikleri ve fiyatı

OnePlus’ın ilk defa 2020 yılında ürettiği ve orta-üst segmentte ciddi rekabet oluşturan Nord markası, en yeni üyesine kavuştu. Nord 2T, Nord 2’ye göre iyileştirmeler sunuyor ve fiyat performans anlamında rekabetçi bir cihaz olmayı başarıyor.
OnePlus Nord 2T özellikleri ve fiyatı
- Ekran: 6.43 inç FHD+ 90Hz AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 1300
- RAM: 8/12GB LPDDR4X
- Depolama: 128/256GB UFS3.1
- 4500mAh çift hücreli batarya ve 80W hızlı şarj
- 50MP Sony IMX766 + 8MP geniş açı + 2MP + 32MP ön kamera
- 399/499 Euro
OnePlus Nord 2T, önceki nesile göre işlemci ve şarj hızı konusunda iyileştirmeler sunuyor. 0’dan 100’e 30 dakikadan az şarj olan cihaz Gri Gölge ve Yeşim Sis renkleri ile 24 Mayıs’ta satışa çıkacak. Cihaz, Android 12 tabanlı OxygenOS 12.1 ile kutudan çıkıyor ancak yalnızca 2 Android sürüm güncellemesi alacak. En azından cihaz için 3 yıllık Android güvenlik güncellemeleri sözü verilmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun
[resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş
sonuçta bir şekilde olay dönüyor.
Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D