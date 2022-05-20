OnePlus Nord 2T tanıtıldı: özellikleri ve fiyatı

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OnePlus’ın ilk defa 2020 yılında ürettiği ve orta-üst segmentte ciddi rekabet oluşturan Nord markası, en yeni üyesine kavuştu. Nord 2T, Nord 2’ye göre iyileştirmeler sunuyor ve fiyat performans anlamında rekabetçi bir cihaz olmayı başarıyor.

OnePlus Nord 2T özellikleri ve fiyatı

Ekran : 6.43 inç FHD+ 90Hz AMOLED

: 6.43 inç FHD+ 90Hz AMOLED İşlemci : MediaTek Dimensity 1300

: MediaTek Dimensity 1300 RAM : 8/12GB LPDDR4X

: 8/12GB LPDDR4X Depolama : 128/256GB UFS3.1

: 128/256GB UFS3.1 4500mAh çift hücreli batarya ve 80W hızlı şarj

50MP Sony IMX766 + 8MP geniş açı + 2MP + 32MP ön kamera

399/499 Euro

OnePlus Nord 2T, önceki nesile göre işlemci ve şarj hızı konusunda iyileştirmeler sunuyor. 0’dan 100’e 30 dakikadan az şarj olan cihaz Gri Gölge ve Yeşim Sis renkleri ile 24 Mayıs’ta satışa çıkacak. Cihaz, Android 12 tabanlı OxygenOS 12.1 ile kutudan çıkıyor ancak yalnızca 2 Android sürüm güncellemesi alacak. En azından cihaz için 3 yıllık Android güvenlik güncellemeleri sözü verilmiş.

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