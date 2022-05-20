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    OnePlus Nord 2T tanıtıldı: özellikleri ve fiyatı

    OnePlus’ın orta-üst düzey için ürettiği Nord markasının en yeni ürünü Nord 2T tanıtıldı. OnePlus Nord 2T, Dimensity 1300 çipi ve 80W hızlı şarj desteği ile geliyor.
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    OnePlus Nord 2T sonunda tanıtıldı
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    OnePlus’ın ilk defa 2020 yılında ürettiği ve orta-üst segmentte ciddi rekabet oluşturan Nord markası, en yeni üyesine kavuştu. Nord 2T, Nord 2’ye göre iyileştirmeler sunuyor ve fiyat performans anlamında rekabetçi bir cihaz olmayı başarıyor.

    OnePlus Nord 2T özellikleri ve fiyatı

    • Ekran: 6.43 inç FHD+ 90Hz AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 1300
    • RAM: 8/12GB LPDDR4X
    • Depolama: 128/256GB UFS3.1
    • 4500mAh çift hücreli batarya ve 80W hızlı şarj
    • 50MP Sony IMX766 + 8MP geniş açı + 2MP + 32MP ön kamera
    • 399/499 Euro

    OnePlus Nord 2T, önceki nesile göre işlemci ve şarj hızı konusunda iyileştirmeler sunuyor. 0’dan 100’e 30 dakikadan az şarj olan cihaz Gri Gölge ve Yeşim Sis renkleri ile 24 Mayıs’ta satışa çıkacak. Cihaz, Android 12 tabanlı OxygenOS 12.1 ile kutudan çıkıyor ancak yalnızca 2 Android sürüm güncellemesi alacak. En azından cihaz için 3 yıllık Android güvenlik güncellemeleri sözü verilmiş.

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    supervisorberk 1 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 4 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 4 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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