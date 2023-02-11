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    OnePlus Nord 3 özellikleri sızdırıldı

    Akıllı telefon pazarında amiral gemisi katili modeller ile beğeni kazanan OnePlus, bütçe dostu Nord 2 modelinin halefi için çalışmalara başladı. Peki OnePlus Nord 3 neler sunacak? İşte detaylar
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    OnePlus Nord 3 özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce yeni amiral gemisi OnePlus 11 ve OnePlus 11R modellerini piyasaya süren OnePlus, orta-üst segment pazarına yeni bir oyuncu daha kazandırmayı planlıyor. Bu bağlamda önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen OnePlus Nord 3’ün teknik özellikleri belli oldu. Peki OnePlus Nord 2 modelinin halefi olacak bütçe telefonu neler sunacak? İşte bildiklerimiz

    OnePlus Nord 3 özellikleri sızdırıldı

    Yeni paylaşılan sızıntılara göre OnePlus Nord 3, ön tarafında 6,5 inç boyutlarında FHD+ 120Hz AMOLED ekranla karşımıza çıkacak. Kaputun altında ise MediaTek Dimensity 8200 veya Dimensity 8100’den destek alacak telefona, 100W hızlı şarj teknolojisine sahip 5.000mAh’a kadar pil eşlik edecek. Ancak yükselen hızlı şarj oranı nedeniyle 4.500mAh'lık bir pil kapasitesiyle de karşılaşabiliriz.

    Arka tarafında üçlü kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen OnePlus Nord 3, 50MP OIS destekli ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensöründen güç alacak. Öz çekim kamerasında ise 32MP çözünürlüğünde bir sensör bizleri karşılayacak. OnePlus Nord 3 hakkında bilinmeyen tüm detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağını düşünüyoruz. 

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 14 saat önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 19 saat önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 23 saat önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 1 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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