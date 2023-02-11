Tam Boyutta Gör Kısa süre önce yeni amiral gemisi OnePlus 11 ve OnePlus 11R modellerini piyasaya süren OnePlus, orta-üst segment pazarına yeni bir oyuncu daha kazandırmayı planlıyor. Bu bağlamda önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen OnePlus Nord 3’ün teknik özellikleri belli oldu. Peki OnePlus Nord 2 modelinin halefi olacak bütçe telefonu neler sunacak? İşte bildiklerimiz

OnePlus Nord 3 özellikleri sızdırıldı

Yeni paylaşılan sızıntılara göre OnePlus Nord 3, ön tarafında 6,5 inç boyutlarında FHD+ 120Hz AMOLED ekranla karşımıza çıkacak. Kaputun altında ise MediaTek Dimensity 8200 veya Dimensity 8100’den destek alacak telefona, 100W hızlı şarj teknolojisine sahip 5.000mAh’a kadar pil eşlik edecek. Ancak yükselen hızlı şarj oranı nedeniyle 4.500mAh'lık bir pil kapasitesiyle de karşılaşabiliriz.

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Arka tarafında üçlü kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen OnePlus Nord 3, 50MP OIS destekli ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensöründen güç alacak. Öz çekim kamerasında ise 32MP çözünürlüğünde bir sensör bizleri karşılayacak. OnePlus Nord 3 hakkında bilinmeyen tüm detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağını düşünüyoruz.

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