OnePlus Nord 3 özellikleri sızdırıldı
Yeni paylaşılan sızıntılara göre OnePlus Nord 3, ön tarafında 6,5 inç boyutlarında FHD+ 120Hz AMOLED ekranla karşımıza çıkacak. Kaputun altında ise MediaTek Dimensity 8200 veya Dimensity 8100’den destek alacak telefona, 100W hızlı şarj teknolojisine sahip 5.000mAh’a kadar pil eşlik edecek. Ancak yükselen hızlı şarj oranı nedeniyle 4.500mAh'lık bir pil kapasitesiyle de karşılaşabiliriz.
Arka tarafında üçlü kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen OnePlus Nord 3, 50MP OIS destekli ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensöründen güç alacak. Öz çekim kamerasında ise 32MP çözünürlüğünde bir sensör bizleri karşılayacak. OnePlus Nord 3 hakkında bilinmeyen tüm detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah