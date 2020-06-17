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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus Nord 5G dört arka kamerayla gelecek

    OnePlus'ın Temmuz ayında bir sonraki akıllı telefonu olan Nord 5G'yi piyasaya sürmesi bekleniyor. Uygun fiyat etiketiyle çıkış yapacak cihazın kamera detayları internete sızdırıldı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus Nord 5G dört arka kamerayla gelecek
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    OnePlus'ın gelecek ay tanıtmayı planladığı yeni uygun fiyatlı akıllı telefonuyla ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Son bilgilere göre cihaz OnePlus Nord 5G adı altında piyasaya sürülecek.

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    Ayrıca Bkz. "OnePlus Pods için geri sayım başladı"

    Alman duyumcu Max J. (@MaxJmb), akıllı telefonun dötlü kamera sistemiyle geleceğini açıkladı. OnePlus Nord 5G'nin arka panelinde 48 + 16 + 2 + 2 megapiksel çözünürlüğe sahip dört görüntü sensörü yer alacak.

    OnePlus Nord 5G dört arka kamerayla gelecek
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    Snapdragon 765G'den güç alacak

    Daha önce akıllı telefonun OnePlus Z veya OnePlus 8 Lite olarak adlandırılacağı düşünülüyordu. Çinli şirketin yeni bütçe dostu telefonu 5G destekli Snapdragon 765G platformundan güç alacak.

    OnePlus'ın Temmuz ayında Nord 5G ile birlikte ilk tam kablosuz kulaklığını da piyasaya sürmesi bekleniyor. Yani önümüzdeki ay şirket için oldukça hareketli geçecek.



    https://twitter.com/MaxJmb/status/1272499159975825408 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 sa.
    @FederalAlmanya hangi paralel evrenden yazıyorsun bunu? Tek kameralı iphone mu kaldı. Tabi bebelere balon diye çıkardıkları se'yi saymazsak.
    Kamera yazılımının nasıl bir şey olduğunu görmek istiyorsan Sony Xperia 1 ii videolarını aç izle bir zahmet.
    https://www.youtube.com/results?search_query=sony+xperia+1+ii+
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    FederalAlmanya 2 sa.
    Mesela 4 5 kamera değil yazılımla nasıl kullanacagınız onemli zira ıphone tek kamerayla hepsine kafa tutarr
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