OnePlus Nord 5G dört arka kamerayla gelecek

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OnePlus'ın gelecek ay tanıtmayı planladığı yeni uygun fiyatlı akıllı telefonuyla ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Son bilgilere göre cihaz OnePlus Nord 5G adı altında piyasaya sürülecek.

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Alman duyumcu Max J. (@MaxJmb), akıllı telefonun dötlü kamera sistemiyle geleceğini açıkladı. OnePlus Nord 5G'nin arka panelinde 48 + 16 + 2 + 2 megapiksel çözünürlüğe sahip dört görüntü sensörü yer alacak.

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Snapdragon 765G'den güç alacak

Daha önce akıllı telefonun OnePlus Z veya OnePlus 8 Lite olarak adlandırılacağı düşünülüyordu. Çinli şirketin yeni bütçe dostu telefonu 5G destekli Snapdragon 765G platformundan güç alacak.

OnePlus'ın Temmuz ayında Nord 5G ile birlikte ilk tam kablosuz kulaklığını da piyasaya sürmesi bekleniyor. Yani önümüzdeki ay şirket için oldukça hareketli geçecek.

https://twitter.com/MaxJmb/status/1272499159975825408

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