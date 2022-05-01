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    OnePlus Nord CE 2 Lite 5G duyuruldu! İşte özellikleri

    OnePlus, Snapdragon 695 işlemcili yeni modeli OnePlus Nord CE 2 Lite 5G'yi tanıttı. İşte uygun fiyatlı OnePlus Nord CE 2 Lite 5G'nin açıklanan tüm özellikleri ve fiyatı.
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    OnePlus Nord CE 2 Lite 5G duyuruldu! İşte özellikleri

    OnePlus, 10R modeli ile birlikte 5G destekli bir başka modeli olan OnePlus Nord CE 2 Lite 5G'yi de tanıttı. OnePlus'ın Snapdragon işlemcili modelleri arasına yerleşen OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, tüm özellikleri ile duyuruldu. İşte Nord CE 2 Lite'ın detayları.

    OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, 260 Dolar'a satılacak

    OnePlus 10R ile birlikte tanıtılan OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, fiyatı ile dikkatleri üzerine çekti. OnePlus, 500 Dolar civarında fiyatlarla piyasaya giren OnePlus 10R'dan daha uygun fiyatlı bir cihaz arayanlar için OnePlus Nord CE 2 Lite 5G'yi tanıttı. 6,58 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekranla birlikte gelen OnePlus Nord CE 2 Lite, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunuyor.

    Arka tarafında 64MP'lik bir ana kamera taşıyan Nord CE 2 Lite, bu kameranın yanında iki adet 2MP'lik kameraya daha yer veriyor. Ön tarafında 16MP'lik bir adet selfie kamerası taşıyan cihaz, içerisinde 5000mAh'lik bir pile yer veriyor. Bu pil ise 33W SUPERVOOC teknolojisi ile kolayca şarj oluyor.

    OnePlus Nord CE 2 Lite 5G duyuruldu! İşte özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Performansını Dimensity 900 yerine Snapdragon 695 yonga setinden alan OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, bu işlemciyi 6GB ve 8GB RAM bellek seçenekleri ile destekliyor. Depolama tarafında ise 128GB olarak tek seçenek bulunuyor. Fiyatlar ise şöyle belirlenmiş:

    • 6GB/128GB - 260 Dolar
    • 8GB/128GB - 285 Dolar

    OnePlus Nord CE 2 Lite 5G özellikleri

    • Ekran: 6,58 inç, 120Hz, IPS LCD
    • İşlemci: Snapdragon 695
    • RAM: 6GB/8GB
    • Depolama: 128GB
    • Ön kamera: 16MP
    • Arka kamera:  64MP + 2MP + 2MP
    • Batarya: 5000mAH, 33W SUPERVOOC
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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    C
    Command-01 1 gün önce

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    L
    linkci_sude 3 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 3 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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