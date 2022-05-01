OnePlus, 10R modeli ile birlikte 5G destekli bir başka modeli olan OnePlus Nord CE 2 Lite 5G'yi de tanıttı. OnePlus'ın Snapdragon işlemcili modelleri arasına yerleşen OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, tüm özellikleri ile duyuruldu. İşte Nord CE 2 Lite'ın detayları.

OnePlus 10R tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı 1 sa. önce eklendi

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, 260 Dolar'a satılacak

OnePlus 10R ile birlikte tanıtılan OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, fiyatı ile dikkatleri üzerine çekti. OnePlus, 500 Dolar civarında fiyatlarla piyasaya giren OnePlus 10R'dan daha uygun fiyatlı bir cihaz arayanlar için OnePlus Nord CE 2 Lite 5G'yi tanıttı. 6,58 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekranla birlikte gelen OnePlus Nord CE 2 Lite, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Arka tarafında 64MP'lik bir ana kamera taşıyan Nord CE 2 Lite, bu kameranın yanında iki adet 2MP'lik kameraya daha yer veriyor. Ön tarafında 16MP'lik bir adet selfie kamerası taşıyan cihaz, içerisinde 5000mAh'lik bir pile yer veriyor. Bu pil ise 33W SUPERVOOC teknolojisi ile kolayca şarj oluyor.

Tam Boyutta Gör

Performansını Dimensity 900 yerine Snapdragon 695 yonga setinden alan OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, bu işlemciyi 6GB ve 8GB RAM bellek seçenekleri ile destekliyor. Depolama tarafında ise 128GB olarak tek seçenek bulunuyor. Fiyatlar ise şöyle belirlenmiş:

6GB/128GB - 260 Dolar

8GB/128GB - 285 Dolar

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G özellikleri

Ekran: 6,58 inç, 120Hz, IPS LCD

6,58 inç, 120Hz, IPS LCD İşlemci: Snapdragon 695

Snapdragon 695 RAM: 6GB/8GB

6GB/8GB Depolama: 128GB

128GB Ön kamera: 16MP

16MP Arka kamera: 64MP + 2MP + 2MP

64MP + 2MP + 2MP Batarya: 5000mAH, 33W SUPERVOOC

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OnePlus Nord CE 2 Lite 5G duyuruldu! İşte özellikleri