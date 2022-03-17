OnePlus Nord CE 2 Lite detaylandı: Snapdragon 695, 64 MP kamera ve 33W şarj

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Geçen hafta, henüz resmi olarak tanıtılmayan OnePlus Nord CE 2 Lite'ın ilk render görüntüleri ortaya çıkmıştı. Cihazın FCC tarafından onaylanması ile birlikte teknik özellikleri konusunda bazı önemli detaylar internete düştü.

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Görünüşe bakılırsa akıllı telefon 33 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh pil içerecek. Ayrıca 6 GB RAM bilgisi var ama başka versiyonları da olabilir. OnePlus Nord CE 2 Lite gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 695 platformundan alacak.

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Galaxy S22 Ultra benzeri köşeli tasarım

Cihazda üçlü kamera sisteminin görev yapacağı bildiriliyor. Ana kamera 64 megapiksel çözünürlük sunacak. Ayrıca daha önce 16 megapiksel ön kamera ve 6.6 inç ekran gibi ayrıntıların da sızdırıldığını hatırlatalım.

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Yayınlanan render görüntüler OnePlus Nord CE 2 Lite'ın Galaxy S22 Ultra gibi köşeli bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Elbette ki segment olarak daha aşağılarda yer alacak. Akıllı telefon için konuşulan tahmini fiyat etiketi 260 dolar.

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OnePlus Nord CE 2 Lite'ın özellikleri ortaya çıktı