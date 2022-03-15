Tam Boyutta Gör

Oppo önümüzdeki hafta yeni bir akıllı telefon çıkaracak. Çinli şirket birkaç hafta önce Oppo K10 adı altında pazara giriş yapacak modelin işlemcisi hakkında bilgi vermiş fakat lansman tarihini açıklamamıştı. Oppo Hindistan'a göre cihaz 23 Mart'ta tanıtılacak.

iQOO Z6 5G'nin kısa tanıtım videosu yayınlandı 1 gün önce eklendi

Oppo K10 gücünü MediaTek Dimensity 8000 platformundan alacak. Akıllı telefon parlak ve mat malzemelerin kullanıldığı gösterişli bir tasarım sunacak. İki renk seçeneği ile karşımıza çıkacak cihazın 50 megapiksel çözünürlüklü ana kameraya sahip olduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör

Geri sayım başladı

Oppo K10'un USB-C bağlantı noktası, iki hoparlör ve 3.5 mm kulaklık girişi ile geleceği konuşuluyor. Şimdilik akıllı telefonla ilgili bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Lansman günü yaklaştıkça şüphesiz ki cihaz hakkında daha fazla detay öğrenme fırsatı bulacağız.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

50 megapiksel kameralı Oppo K10 önümüzdeki hafta geliyor