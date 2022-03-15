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    50 megapiksel kameralı Oppo K10 önümüzdeki hafta geliyor

    Daha önce işlemcisini öğrendiğimiz Oppo K10'un lansman tarihi de açıklandı. Akıllı telefon önümüzdeki hafta 50 megapiksel kamera ve MediaTek yonga setiyle çıkış yapacak.
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    50 megapiksel kameralı Oppo K10 önümüzdeki hafta geliyor
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    Oppo önümüzdeki hafta yeni bir akıllı telefon çıkaracak. Çinli şirket birkaç hafta önce Oppo K10 adı altında pazara giriş yapacak modelin işlemcisi hakkında bilgi vermiş fakat lansman tarihini açıklamamıştı. Oppo Hindistan'a göre cihaz 23 Mart'ta tanıtılacak.

    Oppo K10 gücünü MediaTek Dimensity 8000 platformundan alacak. Akıllı telefon parlak ve mat malzemelerin kullanıldığı gösterişli bir tasarım sunacak. İki renk seçeneği ile karşımıza çıkacak cihazın 50 megapiksel çözünürlüklü ana kameraya sahip olduğu belirtiliyor.

    50 megapiksel kameralı Oppo K10 önümüzdeki hafta geliyor
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    Oppo K10'un USB-C bağlantı noktası, iki hoparlör ve 3.5 mm kulaklık girişi ile geleceği konuşuluyor. Şimdilik akıllı telefonla ilgili bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Lansman günü yaklaştıkça şüphesiz ki cihaz hakkında daha fazla detay öğrenme fırsatı bulacağız.

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