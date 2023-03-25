OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, 4 Nisan'da tanıtılacak: İşte beklenen özellikleri

Tam Boyutta Gör Birçok sertifika sitesinde ortaya çıkan OnePlus'ın yeni yelefonu Nord CE 3 Lite, 4 Nisan'da OnePlus Nord Buds 2 ile birlikte piyasaya sürülecek. Yakın bir zamanda ise tipster Sudhanshu Ambhore, Twitter'da yaptığı paylaşımla cihazın tüm teknik özelliklerini sızdırdı.

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İşte OnePlus Nord CE 3 Lite 5G'nin beklenen özellikleri:

2400 x 1080 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inçlik LCD ekrana sahip olması beklenen cihaz, Qualcomm Snapdragon 695 5G SoC tarafından desteklenecek. 6 ve 8 GB RAM seçeneğine ve 128 GB depolamaya sahip olacak cihaz, ayrıca Android 13 tabanlı OxygenOS 13 ile kutudan çıkacak.

Tam Boyutta Gör f/1.8 diyafram açıklığına sahip 108MP ana kamera, 2MP makro sensör ve 2MP derinlik sensöründen oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak cihazın ön tarafında da f/2.5 diyafram açıklığına sahip 16MP selfie kamerası bulunacak. Ayrıca cihaz, 67W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisi desteğine sahip 5000 mAh bataryaya sahip olacak.

Siyah ve Kireç Yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak cihaz, 165.5 x 76 x 8.3 mm boyutlarında ve 195 gram ağırlığında olacak. 4 Nisan'da tanıtılacak cihazın bağlantı tarafında Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11, USB tip-C, GPS, NFC, çift SIM ve 5G olacak.

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OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, 4 Nisan'da piyasaya sürülecek