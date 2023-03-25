OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, 4 Nisan'da tanıtılacak: İşte beklenen özellikleri

İşte OnePlus Nord CE 3 Lite 5G'nin beklenen özellikleri:
2400 x 1080 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inçlik LCD ekrana sahip olması beklenen cihaz, Qualcomm Snapdragon 695 5G SoC tarafından desteklenecek. 6 ve 8 GB RAM seçeneğine ve 128 GB depolamaya sahip olacak cihaz, ayrıca Android 13 tabanlı OxygenOS 13 ile kutudan çıkacak.
Siyah ve Kireç Yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak cihaz, 165.5 x 76 x 8.3 mm boyutlarında ve 195 gram ağırlığında olacak. 4 Nisan'da tanıtılacak cihazın bağlantı tarafında Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11, USB tip-C, GPS, NFC, çift SIM ve 5G olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)