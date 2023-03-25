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    OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, 4 Nisan'da tanıtılacak: İşte beklenen özellikleri

    4 Nisan'da piyasaya sürülecek OnePlus Nord CE 3 Lite, Qualcomm Snapdragon 695 5G SoC tarafından desteklenecek. İşte iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek cihazın detayları:
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    OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, 4 Nisan'da piyasaya sürülecek Tam Boyutta Gör
    Birçok sertifika sitesinde ortaya çıkan OnePlus'ın yeni yelefonu Nord CE 3 Lite, 4 Nisan'da OnePlus Nord Buds 2 ile birlikte piyasaya sürülecek. Yakın bir zamanda ise tipster Sudhanshu Ambhore, Twitter'da yaptığı paylaşımla cihazın tüm teknik özelliklerini sızdırdı.

    İşte OnePlus Nord CE 3 Lite 5G'nin beklenen özellikleri:

    2400 x 1080 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inçlik LCD ekrana sahip olması beklenen cihaz, Qualcomm Snapdragon 695 5G SoC tarafından desteklenecek. 6 ve 8 GB RAM seçeneğine ve 128 GB depolamaya sahip olacak cihaz, ayrıca Android 13 tabanlı OxygenOS 13 ile kutudan çıkacak.

    OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, 4 Nisan'da piyasaya sürülecek Tam Boyutta Gör
    f/1.8 diyafram açıklığına sahip 108MP ana kamera, 2MP makro sensör ve 2MP derinlik sensöründen oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak cihazın ön tarafında da f/2.5 diyafram açıklığına sahip 16MP selfie kamerası bulunacak. Ayrıca cihaz, 67W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisi desteğine sahip 5000 mAh bataryaya sahip olacak.

    Siyah ve Kireç Yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak cihaz, 165.5 x 76 x 8.3 mm boyutlarında ve 195 gram ağırlığında olacak. 4 Nisan'da tanıtılacak cihazın bağlantı tarafında Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11, USB tip-C, GPS, NFC, çift SIM ve 5G olacak. 

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 5 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 6 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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