OnePlus Nord N10'un halefi ortaya çıktı: İşte ilk görüntüleri

OnLeaks takma adıyla tanıdığımız ünlü duyumcu Steve Hemmerstoffer, OnePlus Nord N10'un yerini alacak yeni akıllı telefonun render görüntülerini yayınladı.
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Nord serisinin ilk modeli olan OnePlus Nord geçen yıl Temmuz ayında piyasaya sürülmüştü. Birkaç ay sonra da OnePlus Nord N10 ve N100 modelleri geldi. Yeni cihazın ismi henüz bilinmiyor ancak kod adı Ebba.
Hemmerstoffer'a göre Nord ailesinin yeni üyesi 6.49 inç düz ekran, yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, 3.5 mm kulaklık girişi ve metal çerçeveli plastik kasa ile gelecek.
Önümüzdeki aylarda gelmesi bekleniyor
Akıllı telefonun boyutları 162.9 x 74.7 x 8.4 mm olarak tabloya yansıyor (arka kamera çıkıntısı ile 10.3 mm). Bununla birlikte arka tarafında üç görüntü sensörü içeren dikdörtgen kamera ünitesi var.
Ebba kod adlı modelin birkaç ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak şu an için lansman tarihi konusunda herhangi bir bilgi yok. Önümüzdeki günlerde akıllı telefonla ilgili daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.
https://twitter.com/OnLeaks/status/1373247465403658240 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim]
Bu şaka değil mi?
amogus
Fiyatı ne kadar?
Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz
Millet astronot gibi gezecek ortalarda.
Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.
Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler
korumasın bu tipe bak
Bu baya Krogan orijini mi?