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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus Nord N10'un halefi ortaya çıktı: İşte ilk görüntüleri

    OnePlus yakında Nord serisi kapsamında yeni bir akıllı telefon çıkaracak. Nord N10'un devam modeli olarak piyasaya sürülmesi beklenen cihazın ilk görüntüleri internete sızdırıldı.
    21 Mart 2021, 17:00 (2 sa.)
    431
    27
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    2

    OnePlus Nord N10'un halefi ortaya çıktı: İşte ilk görüntüleri
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    OnLeaks takma adıyla tanıdığımız ünlü duyumcu Steve Hemmerstoffer, OnePlus Nord N10'un yerini alacak yeni akıllı telefonun render görüntülerini yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus Watch'un yüksek kaliteli bir görüntüsü yayınlandı"

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    Nord serisinin ilk modeli olan OnePlus Nord geçen yıl Temmuz ayında piyasaya sürülmüştü. Birkaç ay sonra da OnePlus Nord N10 ve N100 modelleri geldi. Yeni cihazın ismi henüz bilinmiyor ancak kod adı Ebba.

    OnePlus Nord N10'un halefi ortaya çıktı: İşte ilk görüntüleri
    Tam Boyutta Gör

    Hemmerstoffer'a göre Nord ailesinin yeni üyesi 6.49 inç düz ekran, yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, 3.5 mm kulaklık girişi ve metal çerçeveli plastik kasa ile gelecek.

    Önümüzdeki aylarda gelmesi bekleniyor

    Akıllı telefonun boyutları 162.9 x 74.7 x 8.4 mm olarak tabloya yansıyor (arka kamera çıkıntısı ile 10.3 mm). Bununla birlikte arka tarafında üç görüntü sensörü içeren dikdörtgen kamera ünitesi var.

    OnePlus Nord N10'un halefi ortaya çıktı: İşte ilk görüntüleri
    Tam Boyutta Gör

    Ebba kod adlı modelin birkaç ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak şu an için lansman tarihi konusunda herhangi bir bilgi yok. Önümüzdeki günlerde akıllı telefonla ilgili daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.



    https://twitter.com/OnLeaks/status/1373247465403658240
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    kartal172 6 saat önce

    [resim]

    Stonegolem 16 saat önce

    Bu şaka değil mi?

    Furkooo85 19 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 21 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 23 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 2 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 3 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 3 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 3 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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