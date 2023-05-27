OnePlus Nord N30 5G, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

OnePlus Nord N30 5G, Snapdragon 695 SoC'den güç alacak
Tekli çekirdek testinde 888 ve çoklu çekirdek testinde 2076 skorunu elde eden CPH2513 model numaralı OnePlus Nord N30, sekiz çekirdekli Snapdragon 695 işlemciden güç alacak. 8 GB RAM'e sahip olması beklenen cihaz, Android 13 işletim sistemi ile kutudan çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)