OnePlus Nord N30 5G, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay OnePlus Nord CE 3 Lite'ı piyasaya süren şirket, şimdilerde OnePlus Nord N30 üzerinde çalışıyor. Yakın bir zamanda Geekbench'te listelenen OnePlus Nord N30 5G'nin işlemcisi ve bazı teknik özellikleri ise liste sayesinde ortaya çıktı.

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OnePlus Nord N30 5G, Snapdragon 695 SoC'den güç alacak

Tekli çekirdek testinde 888 ve çoklu çekirdek testinde 2076 skorunu elde eden CPH2513 model numaralı OnePlus Nord N30, sekiz çekirdekli Snapdragon 695 işlemciden güç alacak. 8 GB RAM'e sahip olması beklenen cihaz, Android 13 işletim sistemi ile kutudan çıkacak.

Tam Boyutta Gör Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,72 inç IPS LCD ekrana sahip olması beklenen cihaz, ayrıca 680 nit maksimum parlaklık ve Corning Gorilla Glass koruması ile gelecek. Arka tarafta 108 MP birincil kamera, 2MP derinlik ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacak cihazın ön tarafında 16 MP'lik bir selfie kamerası bulunabilir. Son olarak 67W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisini destekleyebilecek 5.000mAh batarya ile kutudan çıkacak.

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