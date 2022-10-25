Fiyatıyla dikkat çeken OnePlus Nord N300 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Uygun fiyatlı Nord serisini büyütmeye devam eden OnePlus, son olarak Nord N300 modelini piyasaya sürüyor. Ailenin önceki modeli Nord N200’ün vurucu noktası 5G ve büyük bir bataryaya sahip olmasıydı. OnePlus Nord N300 ile bu eksikliklere odaklanılıyor ve daha bütün bir telefon ortaya konuluyor.

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OnePlus Nord N300 özellikleri

Ekran : 6.56 inç 720 x 1612 piksel HD+ IPS LCD, 90Hz

: 6.56 inç 720 x 1612 piksel HD+ IPS LCD, 90Hz İşlemci : MediaTek MT6833P Dimensity 810 ve Mali-G57 MC2

: MediaTek MT6833P Dimensity 810 ve Mali-G57 MC2 İşletim sistemi : Android 13 ve Oxygen OS

: Android 13 ve Oxygen OS Kamera : Arka tarafta 48 MP, f/1.7 ve 2 MP, ön tarafta 16 MP

: Arka tarafta 48 MP, f/1.7 ve 2 MP, ön tarafta 16 MP Bellek ve depolama : 4 GB RAM ve 64 GB (1TB’a kadar microSD)

: 4 GB RAM ve 64 GB (1TB’a kadar microSD) Bağlantı : 5G, Çift 4G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, Type-C ve NFC

: 5G, Çift 4G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, Type-C ve NFC Pil : 5000mAh

: 5000mAh Diğer: Yan tarafa entegre parmak izi okuyucu, 33W hızlı şarj

OnePlus Nord N300, ortalama sayılacak özellikleri modern ve şık bir kasada bir araya getiriyor. Önceki modelde bulunan Snapdragon 480 yongası yerini daha hızlı ve güçlü olan MediaTek Dimensty 810’a bırakıyor. Bununla birlikte 4GB RAM ve 64 GB depolama alanı modelde sunulmakta. Ek olarak cihazda 1 TB’a kadar microSD kart desteği de yer almakta.

Tam Boyutta Gör OnePlus Nord N300 ayrıca 6,56 inç büyüklüğünde ve 90 Hz yenileme hızında HD+ ekran ile birlikte geliyor. Kamera tarafında ise arka tarafta 48 MP ana ve 2 MP derinlik algılama sensörüne bakıyoruz. Elektronik görüntü sabitleme özelliği ve Nightscape modu Nord N300’de bulunacak ve kameralara yardımcı olacak. Telefonun ön tarafındaysa 16 MP selfie kamerası konumlandırılmış.

OnePlus Nord N300 fiyatı ve çıkış tarihi

Oxygen OS 12 ile Android 12 işletim sisteminin çalıştığı Nord N300, 33W hızlı şarj desteği ve 5000mAh batarya kapasitesi sunacak. 5G, Çift 4G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, Type-C ve NFC gibi bağlantı özelliklerine sahip olan cihazın fiyatı ise sadece 228 dolar. 3 Kasım'da satışa çıkacak olan Nord N300 şimdilik T-Mobile ve Metro markasına özel olacak.

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