Fiyatıyla dikkat çeken OnePlus Nord N300 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

OnePlus Nord N300 özellikleri
- Ekran: 6.56 inç 720 x 1612 piksel HD+ IPS LCD, 90Hz
- İşlemci: MediaTek MT6833P Dimensity 810 ve Mali-G57 MC2
- İşletim sistemi: Android 13 ve Oxygen OS
- Kamera: Arka tarafta 48 MP, f/1.7 ve 2 MP, ön tarafta 16 MP
- Bellek ve depolama: 4 GB RAM ve 64 GB (1TB’a kadar microSD)
- Bağlantı: 5G, Çift 4G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, Type-C ve NFC
- Pil: 5000mAh
- Diğer: Yan tarafa entegre parmak izi okuyucu, 33W hızlı şarj
OnePlus Nord N300, ortalama sayılacak özellikleri modern ve şık bir kasada bir araya getiriyor. Önceki modelde bulunan Snapdragon 480 yongası yerini daha hızlı ve güçlü olan MediaTek Dimensty 810’a bırakıyor. Bununla birlikte 4GB RAM ve 64 GB depolama alanı modelde sunulmakta. Ek olarak cihazda 1 TB’a kadar microSD kart desteği de yer almakta.
OnePlus Nord N300 fiyatı ve çıkış tarihi
Oxygen OS 12 ile Android 12 işletim sisteminin çalıştığı Nord N300, 33W hızlı şarj desteği ve 5000mAh batarya kapasitesi sunacak. 5G, Çift 4G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, Type-C ve NFC gibi bağlantı özelliklerine sahip olan cihazın fiyatı ise sadece 228 dolar. 3 Kasım'da satışa çıkacak olan Nord N300 şimdilik T-Mobile ve Metro markasına özel olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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