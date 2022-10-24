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    Yurt dışından telefon getirme hakkı kontrolü nasıl yapılacak? İşte detaylar

    1 Kasım 2022'den itibaren yurt dışından getirilen telefonların takibi için yeni sisteme geçilecek. Yeni sistem nasıl çalışacak? Yurt dışından getirilen kişisel telefonlar kontrol edilecek mi?
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    Yurt dışından telefon getirme hakkı kontrolü nasıl yapılacak? Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı geçen hafta bir duyuru yayınlayarak 1 Kasım 2022’den itibaren yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlar için yeni uygulamanın başlayacağını duyurdu. Yolcunun telefon getirme hakkı olup olmadığı kontrol edilecek. Üç yılda birden fazla telefon getirilmesine izin verilmeyecek. Havalimanlarında ve gümrük kapılarında detaylı kontrol yapılacak. Valizlerdeki kapalı kutu telefonlar kontrol edilecek.

    Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can Uslu, yeni uygulamayla ilgili kafalardaki soru işaretlerini gideren açıklamalarda bulundu. Kontrollerin nasıl yapılacağı ve birden fazla telefon getirilmesi durumunda nasıl yaptırım uygulanacağını açıkladı.

    Yolcu muafiyetlerine göre bir kişi üç takvim yılı içerisinde bir telefon getirme hakkında sahip. Bu düzenleme uzun zamandır devam ediyor ancak kimin kaç telefon getirdiği takip edilemediği için gümrüklerde kontrol yapılamıyordu. Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında protokol imzalandı. Gümrük memurları, BTK verilerini inceleyerek bir kişinin kaç telefon getirdiği kontrol edebilecek. Sınırı aşan kişiler tespit edilecek.

    Yurt dışından telefon getirme hakkı kontrolü nasıl yapılacak? Tam Boyutta Gör

    Genel Müdür Uslu, bugüne kadar telefon getirme hakkının kontrolünün yapılamadığını ifade ederek, şunları söyledi:

    "Yurt dışından telefon getirildiği zaman yolcunun yanında bir telefonu varsa bunu muafiyet kapsamında değerlendiriyorduk, birden fazla telefon varsa gümrük işlemlerine tabi tutuyorduk. BTK ile Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü arasında bir protokol yapıldı. Protokol kapsamında bir veri tabanı paylaşımı gerçekleştirildi. 1 Kasım'dan itibaren yurt dışından gelen yolcularımızın son üç yıl içinde muafiyet haklarını kullanıp kullanmadıklarını kontrol edeceğiz. Eğer yolcumuz muafiyet hakkını son üç yıl içinde kullandıysa yani son üç yıl içinde yurt dışından daha önce bir telefon getirdiyse biz burada yeni telefonlarını muhafaza altına alacağız. Sistemde yapılan kontrolde yolcunun muafiyet hakkında sahip olduğunun görülmesi halinde, telefonunu almasına izin verilecek"

    Yurt dışından telefon getirme hakkı kontrolü nasıl yapılacak? Tam Boyutta Gör

    Üç yılda birden fazla telefon getirilirse ne olacak?

    Yolcunun son üç yıl içinde muafiyet hakkını kullandığı tespit edilirse kapalı kutu telefonu gümrük ambarında muhafaza altına alınacak. Yolcuya ambar muhafaza makbuzu verilecek. Yolcu üç ay içinde yurt dışına giderken telefonunu teslim alıp yurt dışına götürebilecek. Yolcu yurt dışına gitmeyecekse herhangi bir şekilde telefonu teslim alamayacak.

    Yurt dışından telefon getirme hakkı kontrolü nasıl yapılacak? Tam Boyutta Gör

    Sadece ikinci telefon kontrol edilecek

    Uslu’nun açıklamalarına göre yolcunun beraberinde getirdiği bir telefon için kontrol yapılmayacak. Beraberinde getirdiği iki telefon varsa ikinci telefon için kontroller yapılacak. Uslu, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

    “Bakanlar Kurulu kararına göre üç yılda bir telefon hakkı verilmiş durumda. Üzerinde kullandığı kişisel telefonda sorun yok. Halihazırda kullandığı telefonda sorun bulunmuyor ama onunla beraber getirdiği ilave bir telefonun muafiyet kapsamında olup olmadığını kontrol edeceğiz. Yanında getirdiği telefonda herhangi bir sakınca yok ancak yanında gördüğümüz ikinci telefonda kontrolleri gerçekleştireceğiz.”

    Telefonlar nasıl tespit edilecek?

    Yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarına vergi muafiyet kontrolünü sağlayan sistemin çalışma esasları, uygulamalı olarak Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gelen Yolcu Salonu'nda basın mensuplarına tanıtıldı. Sistemin tanıtılması amacıyla örnek uygulama da yapıldı.

    Yurt dışından gelen yolcuların valizleri x-ray taramasına alınırken valizinde cep telefonu bulunan yolcu, muafiyet kontrolü için ofis bölümüne davet edildi. Burada sistem üzerinden, söz konusu cep telefonunun muafiyet hakkı bulunup bulunmadığı sorgulandı. Burada incelenen yolcunun en son 19 Eylül 2022'de bir telefon getirdiği belirlenirken yolcuya üç takvim yılında bir telefon getirme hakkı bulunduğu ve 1 Ocak 2025'te yurt dışından telefon getirme hakkını elde edeceği anımsatıldı. Yolcunun telefonu, örnek uygulama kapsamında gümrük işlemi yapılmak üzere ambara alındı.

    Yeni uygulama 1 Kasım 2022 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Bir yolcunun üç takvim yılı içerisinde birden fazla telefon getirdiği tespit edilirse telefon gümrük ambarında muhafaza altına alınacak.

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