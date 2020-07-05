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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus Nord'un hangi pazarlarda piyasaya sürüleceği belli oldu

    OnePlus'ın bu ay tanıtmayı planladığı yeni uygun fiyatlı akıllı telefonunun hangi pazarlarda satışa sunulacağı netleşti. Şirketin kurucularından biri olan Carl Pei, bu konuda açıklamalar yaptı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus Nord'un hangi pazarlarda piyasaya sürüleceği belli oldu
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    OnePlus'ın bu ay tanıtmaya hazırlandığı yeni orta sınıf telefonunun nasıl bir görünüme sahip olacağını az çok biliyoruz. Ayrıca OnePlus Nord isimli cihazın Snapdragon 765G yonga setinden güç alacağını ve 30 watt şarj desteği ile piyasaya sürüleceğini de öğrendik.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus Nord'un, ilk görüntüleri ortaya çıktı"

    Ancak akıllı telefonun fiyat etiketi ve hangi pazarlarda piyasaya sürüelceği netlik kazanmamıştı. Artık bu sorulardan birinin cevabı var. OnePlus kurucu ortağı Carl Pei, Nord'un Hindistan ve Avrupa pazarında satışa sunulacağını ancak ABD'de çıkmayacağını açıkladı.

    OnePlus Nord'un hangi pazarlarda piyasaya sürüleceği belli oldu
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    Avrupa'da büyüyor

    Deneyimli yönetici Çin hakkında hiçbir şey söylemedi. Fakat yeni akıllı telefonun firmanın kendi ana vatanında piyasaya sürülmemesi pek de mümkün görünmüyor. OnePlus, Hindistan ve Avrupa'da aktif olarak büyüyen bir şirket. Çinli marka Nord'un bu bölgelerde başarılı olacağını bildiği için bu pazarlara odaklanmaya karar verdi.



    https://www.androidauthority.com/oneplus-nord-us-release-date-1134338 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    teknokaptan (Erhan Kaptan) 3 gün
    Oneplus sistemi zaten uçak gibi hızlı tercihim hep bu yüzden Çıksın da bakalım 5.5 çerçevesiz omeled ekran 4000 mah pil gibi bir cihaz çıkarsa haber verin bana :)
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    fatalrhymex (serif fatalrhyme) 3 gün
    Custom romlarla zaten birçok amiral gemisine yakın performans verecektir. Birazcık xda yı kurcalayın yeter.
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    kreat 3 gün
    Amiral gemisi alamıyoruz en azından bunu alalım.
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