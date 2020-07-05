OnePlus Nord'un hangi pazarlarda piyasaya sürüleceği belli oldu

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OnePlus'ın bu ay tanıtmaya hazırlandığı yeni orta sınıf telefonunun nasıl bir görünüme sahip olacağını az çok biliyoruz. Ayrıca OnePlus Nord isimli cihazın Snapdragon 765G yonga setinden güç alacağını ve 30 watt şarj desteği ile piyasaya sürüleceğini de öğrendik.

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Ancak akıllı telefonun fiyat etiketi ve hangi pazarlarda piyasaya sürüelceği netlik kazanmamıştı. Artık bu sorulardan birinin cevabı var. OnePlus kurucu ortağı Carl Pei, Nord'un Hindistan ve Avrupa pazarında satışa sunulacağını ancak ABD'de çıkmayacağını açıkladı.

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Avrupa'da büyüyor

Deneyimli yönetici Çin hakkında hiçbir şey söylemedi. Fakat yeni akıllı telefonun firmanın kendi ana vatanında piyasaya sürülmemesi pek de mümkün görünmüyor. OnePlus, Hindistan ve Avrupa'da aktif olarak büyüyen bir şirket. Çinli marka Nord'un bu bölgelerde başarılı olacağını bildiği için bu pazarlara odaklanmaya karar verdi.

https://www.androidauthority.com/oneplus-nord-us-release-date-1134338

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