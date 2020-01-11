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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus önümüzdeki hafta yeni ekran teknolojisini tanıtacak

    Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, basına gönderdiği davetiyelere göre 13 Ocak tarihinde bir etkinlik düzenleyerek, şirketin yeni ekran teknolojisini görücüye çıkaracak.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus önümüzdeki hafta yeni ekran teknolojisini tanıtacak
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    OnePlus, 13 Ocak tarihinde Çin'de yapılacak olan bir etkinlik için basın davetiyelerini göndermeye başladı. Gelen haberler ise şirketin yeni ekran teknolojisini tanıtacağı yönünde.

    Ayrıca Bkz. "CES 2020'de yuvarlak ekranlı akıllı telefon tanıtıldı: Cyrcle Phone"

    OnePlus telefonlar en az 90Hz ekranla gelecek

    Şimdilik konuyla ilgili olarak, etkinlik davetiyesindeki ekran görselinden başka bir ipucu mevcut değil. Bazı söylentiler etkinliğin OnePlus 8 serisiyle ilgili olduğu yönünde olsa da, şirket henüz 3 aydan kısa bir süre önce OnePlus 7T serisini tanıttı ve bu durum OnePlus'ın yeni cihazları için uyguladığı tarih aralığı olan Mayıs - Ekim döngüsüne de aykırı.

    Şirketin, düzenlenecek olan basın etkinliğinde bir sonraki nesil OnePlus telefonlar yerine 120Hz ekran teknolojisiyle ilgili bilgi verecek olması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Zira kurucu Carl Pei, gelecekteki tüm OnePlus cihazlarının en az 90Hz yenileme hızı ekranları ile geleceğini belirtmişti ve bu da şirketin 120Hz ekran teknolojisine geçeceğine işaret ediyor. Konuyla ilgili tüm detayları ise 13 Ocak tarihinde öğrenebileceğiz.



    https://www.gsmarena.com/oneplus_to_unveil_its_new_screen_technology_at_shenzhen_event_next_week-news-40978.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 1 hf.
    Iste o arada Snapdragon 855 Plus yayinlandi ondandi . Aslinda sasirmamak gerek. Sonucta her yeni islemcide urunu de cikartiyor...Yani haberde yazilan aykirilik sebebiyle yoktur.
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