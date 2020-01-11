OnePlus önümüzdeki hafta yeni ekran teknolojisini tanıtacak

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OnePlus, 13 Ocak tarihinde Çin'de yapılacak olan bir etkinlik için basın davetiyelerini göndermeye başladı. Gelen haberler ise şirketin yeni ekran teknolojisini tanıtacağı yönünde.

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OnePlus telefonlar en az 90Hz ekranla gelecek

Şimdilik konuyla ilgili olarak, etkinlik davetiyesindeki ekran görselinden başka bir ipucu mevcut değil. Bazı söylentiler etkinliğin OnePlus 8 serisiyle ilgili olduğu yönünde olsa da, şirket henüz 3 aydan kısa bir süre önce OnePlus 7T serisini tanıttı ve bu durum OnePlus'ın yeni cihazları için uyguladığı tarih aralığı olan Mayıs - Ekim döngüsüne de aykırı.

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Şirketin, düzenlenecek olan basın etkinliğinde bir sonraki nesil OnePlus telefonlar yerine 120Hz ekran teknolojisiyle ilgili bilgi verecek olması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Zira kurucu Carl Pei, gelecekteki tüm OnePlus cihazlarının en az 90Hz yenileme hızı ekranları ile geleceğini belirtmişti ve bu da şirketin 120Hz ekran teknolojisine geçeceğine işaret ediyor. Konuyla ilgili tüm detayları ise 13 Ocak tarihinde öğrenebileceğiz.

https://www.gsmarena.com/oneplus_to_unveil_its_new_screen_technology_at_shenzhen_event_next_week-news-40978.php

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