OnePlus, OxygenOS'a gelecek beş yeni özelliği açıkladı

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OnePlus , müşterilerinin geri bildirimlerini paylaşmalarını ve gelecekteki OxygenOS sürümleri için yeni fikirler sunmalarını sağlamak için bu yılın başlarında IDEAS programı başlattı.

8 hafta sonunda OnePlus, kullanıcıları tarafından önerilen beş özellik üzerinde çalışmaya karar verdiler. Seçilen fikirler şirketin yol haritasına dahil edildi ve özellik fikirleri seçilen kullanıcılar, fikri daha da geliştirmek ve özelliği test etmesine yardımcı olmak için geliştiriciler ekibine katılacak.

OxygenOS yeni özellikler

OnePlus, akıllı telefonları için Always-on ekran işlevselliği üzerinde çalışmaya başladı ve geliştirme, Ağustos ayından itibaren beta sürüm ile kullanıma geçilebilir.

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Kullanıcı tarafından galerideki gizli resimler için geçiş korumasını etkinleştirmek için önerilen bir başka özellik üzerinde de çalışılıyor. Bu, kullanıcıların telefondaki gizli resimlere erişmek için parmak izi güvenliğini ayarlamasına olanak tanır.

Geliştiriciler ayrıca pil %100 şarj edildiğinde sesli uyarı veren bir özellik üzerinde çalışıyorlar.

OxygenOS yakında uygulama çekmecesindeki uygulamaları klasör haline getirebileceğiniz bir özelliği destekleyebilir. Bu özellik, kullanıcıların uygulamaları klasörler halinde gruplamasına ve uygulama çekmecesini düzenleyip kendince kullanımı kolay hale getirebilir.

Ayrıca, geliştiriciler Zen Moduna daha önemli özellikler eklemek için çalışıyor ve güncelleme yol haritasına dahil etti.

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Özellikle, OnePlus'ın OxygenOS güncelleme yol haritası için benimsemediği özellikler arasında kenar bildirim ışığı, OnePlus için Samsung DeX benzeri mod, GCam için API desteği, özel parmak izi animasyonları yer alıyor.

https://forums.oneplus.com/threads/ideas-beta-run-recap-what-we-achieved-during-past-8-weeks.1218618/

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