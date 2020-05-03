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    OnePlus, OxygenOS'a gelecek beş yeni özelliği açıkladı

    Yeni IDEAS programı ile OnePlus, topluluğunu OxygenOS'ta görmek istedikleri yeni özellikler için öneriler sunmaya teşviklendirdi ve gelen taleplerden 5 yeni özellik fikrini kabul etti
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus, OxygenOS'a gelecek beş yeni özelliği açıkladı
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    OnePlus , müşterilerinin geri bildirimlerini paylaşmalarını ve gelecekteki OxygenOS sürümleri için yeni fikirler sunmalarını sağlamak için bu yılın başlarında IDEAS programı başlattı.

    8 hafta sonunda OnePlus, kullanıcıları tarafından önerilen beş özellik üzerinde çalışmaya karar verdiler. Seçilen fikirler şirketin yol haritasına dahil edildi ve özellik fikirleri seçilen kullanıcılar, fikri daha da geliştirmek ve özelliği test etmesine yardımcı olmak için geliştiriciler ekibine katılacak.

    OxygenOS yeni özellikler

    OnePlus, akıllı telefonları için Always-on ekran işlevselliği üzerinde çalışmaya başladı ve geliştirme, Ağustos ayından itibaren beta sürüm ile kullanıma geçilebilir.

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    Kullanıcı tarafından galerideki gizli resimler için geçiş korumasını etkinleştirmek için önerilen bir başka özellik üzerinde de çalışılıyor. Bu, kullanıcıların telefondaki gizli resimlere erişmek için parmak izi güvenliğini ayarlamasına olanak tanır.

    Geliştiriciler ayrıca pil %100 şarj edildiğinde sesli uyarı veren bir özellik üzerinde çalışıyorlar.

    OxygenOS yakında uygulama çekmecesindeki uygulamaları klasör haline getirebileceğiniz bir özelliği destekleyebilir. Bu özellik, kullanıcıların uygulamaları klasörler halinde gruplamasına ve uygulama çekmecesini düzenleyip kendince kullanımı kolay hale getirebilir.

    Ayrıca, geliştiriciler Zen Moduna daha önemli özellikler eklemek için çalışıyor ve güncelleme yol haritasına dahil etti.

    Ayrıca Bkz. "NASA, Jüpiter'in uydusu Europa'nın 90'lı yıllardaki görüntülerini yeniden işledi"

    Özellikle, OnePlus'ın OxygenOS güncelleme yol haritası için benimsemediği özellikler arasında kenar bildirim ışığı, OnePlus için Samsung DeX benzeri mod, GCam için API desteği, özel parmak izi animasyonları yer alıyor.



    https://forums.oneplus.com/threads/ideas-beta-run-recap-what-we-achieved-during-past-8-weeks.1218618/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ~Lion King~ (Fatih ) 1 hf. en beğenilen
    Oneplus candır ancak Türkiye'ye resmi gelmediği için alamıyorum...(çakma imeili telefon almam, önermeyin boş yere)
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    YediGüzelAdam (. .) 1 hf.
    verdiği özellikler 6 senelik Xperia modellerinde var ama yersen güncelleme :D OnePlus kadar boş olup, Oneplus kadar övülen kör kütük savunulan marka yoktur. Yazılımı en geride ki firma. Saf donanım var birde adından güncelleme diye cihazın sürüm numarası artıyor :) özellik yok saf androidde nasıl api ve libler güncelleniyorsa buda öyle
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    ~Lion King~ (Fatih ) 1 hf. YediGüzelAdam
    Yazılımı en geride mi? Android cephesinde yazılım deyince oneplus öndedir her anlamda. Dediğin komik olmuş biraz.
    2 Yanıt Yanıtla
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    numenorian (eren karacam) 1 hf.
    iPhone 6s plustan 5t ye geçtim ve 3. Senemizi doldurduk. Şu ana kadar kullandığım en uzun süreli telefon oldu. Ne yalan söyleyeyim ilk aldığım gün nasıl hızlı ve stabilse bugünde aynı. Enfes bir telefon bu arada android 10 güncellemesi de resmi olarak geliyor şaka gibi 😂 kalite=oneplus
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    ~Lion King~ (Fatih ) 1 hf. en beğenilen
    Oneplus candır ancak Türkiye'ye resmi gelmediği için alamıyorum...(çakma imeili telefon almam, önermeyin boş yere)
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