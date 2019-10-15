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    android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus OxygenOS için tek el modu geliyor

    OnePlus akıllı telefonlardaki Android arayüzü OxygenOS, destek forumlarında yazılım müdürü tarafından açıklanana göre yakında tek elle kullanımı kolaylaştıracak moda sahip olacak.
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    android
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus OxygenOS için tek el modu geliyor
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    Android’in en iyi arayüzlerinden birisi olarak anılan OxygenOS, varsayılan Android tasarımına yakın olmasına rağmen anlamlı eklentilerle kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. OnePlus’ın telefonlarında yer alan bu arayüzün başarılı olmasının ardından yatan bir diğer sebep ise, firmanın her konuda olduğu gibi yazılımda da kullanıcı taleplerine son derece dikkat etmesi. Destek forumlarından elde ettiğimiz son bir bilgiye göre OnePlus, tek elle kullanımı destekleyecek modu OxygenOS için geliştiriyor.

    OnePlus OxygenOS için tek el modu geliyor
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    Endişeli bir OnePlus kullanıcısının forumda gönderdiği soruda, tek elle kullanım modu üzerinde çalışılıp çalışılmadığı soruluyor ve Yazılım Ürün Müdürü Zed Z, özelliğin üzerinde çalıştıklarını belirten, takipte kalmalarını tavsiye eden bir cevap verdi. 

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    Çoğu Android arayüzünde yer alan tek elle kullanım özelliği, OnePlus cihazlarda yer almıyor ve bu sebeple kullanıcılar, taleplerini bir süredir belirtiyorlardı. Özellikle büyük ekranlı cihazlarda kritik denilebilecek bu özellik, umarız en kısa zamanda OnePlus modellerine ulaşır.



    https://forums.oneplus.com/threads/got-a-question-we-are-here-for-the-oneplus-7t-series-ama.1115960/page-17#post-20900666 Yorum Yaz
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