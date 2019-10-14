Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo A5 ve A9 2020 modelleri Türkiye'de satışa çıktı

    Oppo'nun uzun pil ömrü ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekimi ile sektörde adından çokça bahsettireceği A5 2020 ve A9 2020 modellerinin satışlarına Türkiye'de başlandı.
    7 sa.
    1,6b
    6
    11
    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Oppo A5 ve A9 2020 modelleri Türkiye'de satışa çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Aktif olarak Türkiye pazarına yeni modellerini getirmeye devam eden Oppo, son olarak A5 2020 ve A9 2020 modellerini satışa sundu. Oppo yetkilileri, A 2020 serisiyle gelecek on yılındaki vizyonlarını yansıttıklarını söylediler. Özellikle uzun pil ömrü ve yüksek çözünürlükteki fotoğraf çekimleri sayesinde tüketiciyi memnun etmeyi amaçlıyorlar. Orta segment akıllı telefon piyasasındaki rekabete iddialı giren Oppo, Z kuşağının favorisi olmayı hedefliyor.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Redmi Note 8 Pro Türkiye'de satışa çıktı"

    Oppo A5 2020 modelinde, 6.5 inç ekranı 1600x720 piksel çözünürlükle sunuyor. 3GB ram ve 64 GB dahili hafızaya sahip telefonun bataryası ise 5000 mAh. 8 megapiksel ön kamera ve arkada 4 kamerası olan telefon toplamda 24 megapiksel kameraya sahip. Parlak siyah ve ışıltılı beyaz renk seçenekleri olan Oppo A5 2020'nin fiyatı ise 1999TL.

    Oppo A9 2020 modelinde de 6.5 inç ekran 1600x720 piksel çözünürlükle sunuluyor. Ram 4 GB, dahili hafıza 128 GB iken telefonun bataryası 5000 mAh. 16 megapiksel ön kameraya sahip telefonun arka kamerası ise 4'lü kombinasyonla 48mp+8mp+2mp+2mp kameralara sahip. Uzay moru ve deniz yeşili renk seçeneklerinin bulunduğu Oppo A9 2020'nin fiyatı 2699 TL.



    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    junex 2 sa.
    Bu HD ekran modası nereden çıktı 2019 yılında anlamadım ya. Bı de 2000den aşağı da fiyat çeken yok maşallah. 10 dolarlık ekranlı telefonlara bak hele
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ugurbaba10 4 sa.
    Oppo bir dur hele zaten ortalık karışık
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    intel7mix 5 sa.
    720p ekranlar artık üretilmese...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    PurposeLess sinan 5 sa.
    kim alır len bu fiyata, dalga mı geçiyonuz?, 1500 tl. yi geçmez bu özellikler...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ussuz 6 sa.
    Oppo iyi güzel ürün getiriyor da merak ediyorum bu pahalı fiyatlarla satış rakamları ne âlemde?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    damn2u 6 sa.
    Ürünlerin lansman fiyatlarına ve ülkemiz fiyatlarına bakınca Oppo K5 modeli de 2999 TL'den gelir diye düşünüyorum.
    gsmarena.com/...
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TearsForFears 5 sa. damn2u
    Oppo k5 uygun fiyatla gelirse xiaomi mi 9t ve note 8 pro yerine tercih edilir. Onlardan daha iyi bir cihaz. A5 2020 nin rami 4 olsaymış fiyatına göre tercih edlebilirmiş. A9 2020 ise düşünmeye değmez çok pahalı. Oppo nun doğru yaptığı 2 cihaz var. Oppo k5 ve ace.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    estrofem 7 sa.
    Oppo A5s Android 9 alacak mı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    akman7322 7 sa.
    Her iki modelde type c bulunuyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    eP_362 7 sa.
    720p ekran, 3GB RAM, micro USB, Snapdragon 665 ve 1999 TL
    720p ekran, micro USB, Snapdragon 665 ve 2699 TL

    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Giresunlufuk 7 sa.
    720 ekran ve 1999? 2699? Hem de 6.5 inç?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Liquist +37 keremec +27 ezimuse +25 Fenomenon +17 umutavcı +12 Spider_hip +12 Galatas4ray +10 kreat +10 deoks +9 antonio_06 +9
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    2 Üye, 4 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    1576 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    oppo, oppo a5 2020 ve
    6 etiket daha oppo a9 2020 z kuşağı yüksek çözünürlük Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Bahtiyar Ergülü
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili76,2b
    YouTube Kanalı247b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 sa. Orijinal Fortnite haritası yerle bir oldu 7 sa. GÖRÜNTÜLENEN Oppo A5 ve A9 2020 modelleri Türkiye'de satışa çıktı Sonraki Isuzu'dan fütüristik tasarıma sahip otonom çekici konsepti: FL IR 8 sa. Yandex’ten giysi algılayabilen TikTok benzeri uygulama 8 sa. vLog: İsviçre'de iPhone 11 Pro Max almak ve alamamak 9 sa. Xiaomi Redmi K20 Pro kamerası ilk 20 içerisinde 10 sa. Çin komünist partisinin uygulaması 100 milyon kişiyi takip ediyor 11 sa. Huawei Enjoy 10'un tanıtım tarihi belli oldu 11 sa. Facebook'un Libra'sına bir darbe daha 12 sa. 20 bin euro'ya 300 km menzilli küçük şehir aracı: Uniti One 13 sa. Xiaomi Redmi Note 8 Pro Türkiye'de satışa çıktı 13 sa. Türk araştırma ekibi, Mersin Anamur’da iki yeni canlı türü keşfetti 13 sa. HarmonyOS, 2020'de beşinci büyük işletim sistemi haline gelecek 14 sa. Google Pixel 4'ün ürün kutusu da ortaya çıktı 15 sa. Mobil uygulama gelirleri üçüncü çeyrekte 21.9 milyar dolara yükseldi 15 sa. Google’ın yeni dizüstü modeli inceleme videosunda ortaya çıktı 16 sa. Instagram hikayelerine davet etiketi geliyor 16 sa. Porsche Taycan'ın daha uygun fiyatlı versiyonu tanıtıldı: Taycan 4S 17 sa. Microsoft'un yeni klavyelerinde Office ve Emoji tuşları olacak 18 sa. Havacılık devi Airbus, üç boyutlu baskı yöntemiyle dron ve otonom araç üretecek 19 sa. Apple, Çinli teknoloji devi Tencent'e kullanıcıların tarama verilerini gönderiyor 19 sa. Google Play'de simgelerini gizleyip, arka planda çalışarak reklam gösteren 15 uygulama tespit edildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Bu Neslin Kazananı Kim Oldu? Xbox One vs PlayStation 4
    DH Forum
    Kapali otoparka dadanan kediden nasil kurtulunur
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim