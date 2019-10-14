Oppo A5 ve A9 2020 modelleri Türkiye'de satışa çıktı

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Aktif olarak Türkiye pazarına yeni modellerini getirmeye devam eden Oppo, son olarak A5 2020 ve A9 2020 modellerini satışa sundu. Oppo yetkilileri, A 2020 serisiyle gelecek on yılındaki vizyonlarını yansıttıklarını söylediler. Özellikle uzun pil ömrü ve yüksek çözünürlükteki fotoğraf çekimleri sayesinde tüketiciyi memnun etmeyi amaçlıyorlar. Orta segment akıllı telefon piyasasındaki rekabete iddialı giren Oppo, Z kuşağının favorisi olmayı hedefliyor.

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Oppo A5 2020 modelinde, 6.5 inç ekranı 1600x720 piksel çözünürlükle sunuyor. 3GB ram ve 64 GB dahili hafızaya sahip telefonun bataryası ise 5000 mAh. 8 megapiksel ön kamera ve arkada 4 kamerası olan telefon toplamda 24 megapiksel kameraya sahip. Parlak siyah ve ışıltılı beyaz renk seçenekleri olan Oppo A5 2020'nin fiyatı ise 1999TL.

Oppo A9 2020 modelinde de 6.5 inç ekran 1600x720 piksel çözünürlükle sunuluyor. Ram 4 GB, dahili hafıza 128 GB iken telefonun bataryası 5000 mAh. 16 megapiksel ön kameraya sahip telefonun arka kamerası ise 4'lü kombinasyonla 48mp+8mp+2mp+2mp kameralara sahip. Uzay moru ve deniz yeşili renk seçeneklerinin bulunduğu Oppo A9 2020'nin fiyatı 2699 TL.