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    OnePlus Pad'in teknik özellikleri sızdırıldı: Yakında geliyor

    Yakında Reeves kod adına sahip olan ilk tablet modelini piyasaya sürmeye hazırlanan OnePlus'dan yeni sızıntılar geldi. Yeni cihaz OLED ekranı ile rakiplerinden ayrılabilir.
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    OnePlus Pad'in teknik özellikleri sızdırıldı
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    Akıllı telefon modellerinden sonra yakında ilk tablet modelini piyasaya sürmeye hazırlanan OnePlus'dan yeni sızıntılar geldi. MySmartPrice, şirket tarafından kod adı ''Reeves'' olarak belirlenen ve testlerine başlanan cihazın teknik özelliklerini paylaştı.

    OLED ekran ile geliyor

    Bildirilenlere göre 2022'nin ilk yarısında piyasaya sürülmesi beklenen yeni cihaz, günümüz tablet cihazlarında yeni yeni görmeye başladığımız Full HD+ çözünürlüğe sahip 12.4 inch boyutlarında OLED bir ekran ile gelecek. Bununla birlikte Snapdragon 865 5G yonga setinden güç alacak OnedPlus Pad, 10.900 mAh batarya kapasitesi ile 45W hızlı şarj desteği sunacak.

    Yeni cihazın arka tarafına gelindiğinde 13MP ve 5MP olmak üzere ikili bir kamera sensörü, ön tarafta ise 8MP'lik bir özçekim kamerası bizleri karşılayacak gibi gözüküyor. Paylaşılan bilgiler henüz resmiyet kazanmadı ancak 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı, Bluetooth 5.1 ve Android 12 desteği ile geleceği iddia edilen cihazın 471 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    daysleeperxp 15 saat önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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