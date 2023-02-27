OnePlus, PC'lerdeki sıvı soğutma sistemini telefona dahil etti

Tam Boyutta Gör OnePlus’ın MWC 2023’te sergilediği konsept telefonunda şirketin Active CryoFlux adını verdiği yeni soğutma sistemi bulunuyor. Active CryoFlux, masaüstü PC’lerde bulunan türden, akıllı telefon için büyük ölçüde küçültülmüş, kapalı devre sıvı soğutma sistemi.

Xiaomi 13 Lite resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 sa. önce eklendi

OnePlus'ın yeni soğutma sistemi: Active CryoFlux

OnePlus’ın soğutma sisteminin merkezinde sıvıyı bir dizi boru aracılığıyla üst ve alt diyafram arasında dolaştıran seramik bir piezoelektrik mikro pompa bulunuyor. Mikro pompanın telefonda kapladığı alan 0.2 cm2’den daha az. Pompa, soğutucu ve radyatör görevi gören borunun etrafında hareket ederken işlemcinin ısısını alan ve pompaya yavaşça veren sıvıyı sirküle ediyor.

OnePlus, kendi soğutma çözümlerinin kullanımda sıcaklığı 2.1 derece, şarj sırasında da 1.6 dereceye kadar düşürebildiğini söylüyor. Özelliklerin geri kalanı çoğunlukla kozmetik. Tek parça arka kapak, kavisli geliyor ve şeffaf bir cam kullanılmış. Arka kapak, kısmen aydınlatılan alttaki tüpü görmenizi sağlıyor. Kameranın etrafındaki alan da aydınlatılmış ve kamerada yeni bir desen göze çarpıyor.

Hatırlayacağınız üzere OnePlus, CES 2020’de Concept One adında gizlenen kamera kapağı göstermişti ancak bu cihaz son kullanıcıya ulaşmadı. Ancak, umarız şu anda konsept bir telefona dahil edilen yeni sıvı soğutma çözümü gelecek OnePlus telefonlarda our.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

OnePlus, PC sıvı soğutma sistemini telefona dahil etti