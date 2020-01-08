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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus, pillerin kullanım ömrünü uzatacak yeni şarj özelliğini tanıttı

    Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, Las Vegas'ta gerçekleştirilen CES 2020 fuarında, akıllı telefonlardaki pillerin kullanım ömrünü uzatacak optimize edilmiş şarj özelliğini tanıttı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus, pillerin kullanım ömrünü uzatacak yeni şarj özelliğini tanıttı
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    Akıllı telefon kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu, gün içerisinde şarj sıkıntısı yaşamamak adına cihazlarını gece yatmadan önce şarja takıyor. Ancak bunun pek de sağlıklı bir alışkanlık olmadığını kabul etmek gerek.

    OnePlus uzmanları buna çözüm getirecek yeni bir yöntem geliştirdi. Çinli şirket Las Vegas'ta gerçekleştirilen CES 2020 fuarında, "Optimized Charging" (optimize edilmiş şarj) teknolojisini tanıttı. Yeni özellik yakında şirketin birçok akıllı telefonundakullanılabilecek.

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    Teknolojinin çalışma mantığı son derece basit. Akıllı telefonunuzu yatmadan önce şarja taktığınızda %80'e kadar dolup geçici olarak duruyor. İlk alarm veya ilk hatırlatıcıdan 100 dakika önce şarj işlemi devam ediyor. Çözüm çok basit, ancak pillerin kullanım ömrünü gerçekten uzatabilir.

    OnePlus, pillerin kullanım ömrünü uzatacak yeni şarj özelliğini tanıttı
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    Şarj teknolojisi değişti ancak piller hala aynı

    OnePlus'a göre, şarj teknolojileri değişmiş olsa da piller, içerdikleri kimyasal maddeler açısından hiç değişmedi. Pili hızlı bir şekilde şarj etmenin tek yolu voltajı veya akımı arttırmak.

    Yeni hızlı şarj teknolojileri cihazları daha çabuk şarj etse de tamamen dolduktan sonra telefonu prizden çekmemek pil hücrelerinin daha hızlı bozulmasına neden olabilir. Optimize edilmiş şarj teknolojisi bu sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

    OxygenOS beta test programına kayıtlı OnePlus 7 veya OnePlus 7 Pro kullanıcıları tarafından kullanılabilen optimize edilmiş şarj özelliği, kararlı yazılım güncellenmesinin yayınlanması ile birlikte daha fazla modele ulaşacak.



    https://www.androidpolice.com/2020/01/07/oneplus-unveils-optimized-charging-feature-designed-to-protect-your-battery Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Müştemilat Bey 1 hf.
    Pilin omrunu uzun tutmak icin en iyi kullanım yuzdesi %80 ile %20 arasıdır.
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    Müştemilat Bey 1 hf.
    Telefon bataryalarının en iyi kullanım aralıgı %80 ile %20 arasıdır. Bu iki yuzdenin ustunde veya altında kullanmak pilin omrunu olduruyor
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    versamaxx 1 hf.
    Benim iki yıllık Asus Zenfone 5'te de var bu özellik.
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    DeepBluee2 1 hf.
    Aynen sonyde yıllardır var olan birşey bu.
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    High Sierra 2 hf.
    Sony'nin Qnovo Adaptive Charging markasının olayı da bu değil miydi ki?
    Hatta Xperia X ile tanıtılmıştı. Xperia X tanıtımında bundan ayrıntılı bir biçimde bahsetmişti Sony. Ayrıca Xperia X 2016 çıkışlı bir model. Geç bile kalınmış bu teknoloji için
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    dr20mouse 2 hf. High Sierra
    Xperia z5 de de vardı sanki daha eskiye de dayanıyor olabilir
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    interwap 1 hf. High Sierra
    İşte reklam bunlar. Sony dendini ifade edemediğinden bu durumlara düşmüş olabilir.
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    Whippoorwill 2 hf.
    Sony'de de vardı benzer bir özellik sanki.
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    labtek38 2 hf.
    I phone da böyle birşeyden bahsediyor aktif ettik ama hep aynı şekilde takınca direkt sonuna kadar şarj ediyor. Güya kullanım alışkanlıklarına göre optimize edecekti. Belki de etti ben farkında değilim bilemedim şimdi 😅
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