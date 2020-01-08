OnePlus, pillerin kullanım ömrünü uzatacak yeni şarj özelliğini tanıttı

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Akıllı telefon kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu, gün içerisinde şarj sıkıntısı yaşamamak adına cihazlarını gece yatmadan önce şarja takıyor. Ancak bunun pek de sağlıklı bir alışkanlık olmadığını kabul etmek gerek.

OnePlus uzmanları buna çözüm getirecek yeni bir yöntem geliştirdi. Çinli şirket Las Vegas'ta gerçekleştirilen CES 2020 fuarında, "Optimized Charging" (optimize edilmiş şarj) teknolojisini tanıttı. Yeni özellik yakında şirketin birçok akıllı telefonundakullanılabilecek.

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Teknolojinin çalışma mantığı son derece basit. Akıllı telefonunuzu yatmadan önce şarja taktığınızda %80'e kadar dolup geçici olarak duruyor. İlk alarm veya ilk hatırlatıcıdan 100 dakika önce şarj işlemi devam ediyor. Çözüm çok basit, ancak pillerin kullanım ömrünü gerçekten uzatabilir.

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Şarj teknolojisi değişti ancak piller hala aynı

OnePlus'a göre, şarj teknolojileri değişmiş olsa da piller, içerdikleri kimyasal maddeler açısından hiç değişmedi. Pili hızlı bir şekilde şarj etmenin tek yolu voltajı veya akımı arttırmak.

Yeni hızlı şarj teknolojileri cihazları daha çabuk şarj etse de tamamen dolduktan sonra telefonu prizden çekmemek pil hücrelerinin daha hızlı bozulmasına neden olabilir. Optimize edilmiş şarj teknolojisi bu sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

OxygenOS beta test programına kayıtlı OnePlus 7 veya OnePlus 7 Pro kullanıcıları tarafından kullanılabilen optimize edilmiş şarj özelliği, kararlı yazılım güncellenmesinin yayınlanması ile birlikte daha fazla modele ulaşacak.

https://www.androidpolice.com/2020/01/07/oneplus-unveils-optimized-charging-feature-designed-to-protect-your-battery

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