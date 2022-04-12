OnePlus'tan iki yeni akıllı telefon ve bir kablosuz kulaklık geliyor: İşte lansman tarihi

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OnePlus markası yakında yeni cihazlarını sergileyeceği bir lansman düzenleyecek. Yayınlanan poster Çinli şirketin 28 Nisan'daki etkinlikte iki akıllı telefon ve bir kablosuz kulaklık tanıtacağını gösteriyor.

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Gelen bilgiler ay sonunda gerçekleştirilecek etkinlikte OnePlus 10R ve OnePlus Nord CE 2 Lite akıllı telefon modellerinin tanıtılacağı yönünde. Ayrıca bunlara OnePlus Nord Buds olarak adlandırılan bir kablosuz kulaklık de eşlik edecek.

Lansman posteri ipucunu verdi

Lansman posterinde cihazların şematik görüntülerine yer verildiğini görüyoruz. Daha önce internete sızdırılan bilgilere göre OnePlus 10R, Realme GT Neo 3'ün yeniden adlandırılmış versiyonu olacak. Cihaz MediaTek Dimensity 8100 işlemciyle gelecek.

OnePlus Nord CE 2 Lite ise adından da anlaşılacağı üzere hali hazırda piyasada mevcut olan Nord CE 2'nin özellikleri kırpılmış versiyonu olarak karşımıza çıkacak. OnePlus Nord Buds'ın ise Nord serisindeki ilk giyilebilir cihaz olacağını belirtelim.

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OnePlus'tan iki yeni telefon ve bir kablosuz kulaklık geliyor