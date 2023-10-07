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    Uygun fiyatlı Poco C65 yakında geliyor: IMEI veritabanında göründü

    Poco markası yakında fiyat etiketi ile tüketicileri üzmeyecek bir akıllı telefon piyasaya sürecek. Poco C65 isimli model GSMA IMEI veritabanında kendini gösterdi.
    Uygun fiyatlı Poco C65 geliyor: IMEI veritabanında göründü Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni bir bütçe dostu akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Poco C65 adı altında çıkış yapacak cihaz IMEI veritabanında göründü. Böylelikle yeni modelin yolda olduğuna dair ilk işareti almış olduk.

    Poco C65'in 2310FPCA4G ve 2310FPCA4I model numaraları altında listelendiğini belirtelim. Sonundaki "G" ve "I" harfleri akıllı telefonun hem global hem de Hindistan pazarında satışa sunulacağını gösteriyor. Bunun dışında teknik özellikleri hakkında bir bilgi yok.

    Uygun fiyatlı Poco C65 geliyor: IMEI veritabanında göründü Tam Boyutta Gör

    Redmi 13C'nin yeniden adlandırılmış versiyonu olacak

    Cihazın GSMA IMEI veritabanında ortaya çıkması en azından piyasaya sürülmeye çok yakın olduğuna işaret ediyor. Aktarılan bilgilere göre Poco C65, yakında çıkış yapacak Redmi 13C'nin yeniden adlandırılmış versiyonu olacak. Bu cihazla ilgili bazı detaylar da daha önce internete düşmüştü.

    Redmi 13C'nin 50 megapiksel ana sensöre sahip üçlü arka kamera sistemi ile geleceği bildiriliyor. Akıllı telefon önceki modelden daha hızlı şarj ve Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzü ile tüketicilere sunulacak. Lansman tarihi henüz belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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