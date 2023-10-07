Uygun fiyatlı Poco C65 yakında geliyor: IMEI veritabanında göründü

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni bir bütçe dostu akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Poco C65 adı altında çıkış yapacak cihaz IMEI veritabanında göründü. Böylelikle yeni modelin yolda olduğuna dair ilk işareti almış olduk.

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Poco C65'in 2310FPCA4G ve 2310FPCA4I model numaraları altında listelendiğini belirtelim. Sonundaki "G" ve "I" harfleri akıllı telefonun hem global hem de Hindistan pazarında satışa sunulacağını gösteriyor. Bunun dışında teknik özellikleri hakkında bir bilgi yok.

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Redmi 13C'nin yeniden adlandırılmış versiyonu olacak

Cihazın GSMA IMEI veritabanında ortaya çıkması en azından piyasaya sürülmeye çok yakın olduğuna işaret ediyor. Aktarılan bilgilere göre Poco C65, yakında çıkış yapacak Redmi 13C'nin yeniden adlandırılmış versiyonu olacak. Bu cihazla ilgili bazı detaylar da daha önce internete düşmüştü.

Redmi 13C'nin 50 megapiksel ana sensöre sahip üçlü arka kamera sistemi ile geleceği bildiriliyor. Akıllı telefon önceki modelden daha hızlı şarj ve Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzü ile tüketicilere sunulacak. Lansman tarihi henüz belli değil.

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Uygun fiyatlı Poco C65 geliyor: IMEI veritabanında göründü