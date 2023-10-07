Uygun fiyatlı Poco C65 yakında geliyor: IMEI veritabanında göründü

Poco C65'in 2310FPCA4G ve 2310FPCA4I model numaraları altında listelendiğini belirtelim. Sonundaki "G" ve "I" harfleri akıllı telefonun hem global hem de Hindistan pazarında satışa sunulacağını gösteriyor. Bunun dışında teknik özellikleri hakkında bir bilgi yok.
Redmi 13C'nin yeniden adlandırılmış versiyonu olacak
Cihazın GSMA IMEI veritabanında ortaya çıkması en azından piyasaya sürülmeye çok yakın olduğuna işaret ediyor. Aktarılan bilgilere göre Poco C65, yakında çıkış yapacak Redmi 13C'nin yeniden adlandırılmış versiyonu olacak. Bu cihazla ilgili bazı detaylar da daha önce internete düşmüştü.
Redmi 13C'nin 50 megapiksel ana sensöre sahip üçlü arka kamera sistemi ile geleceği bildiriliyor. Akıllı telefon önceki modelden daha hızlı şarj ve Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzü ile tüketicilere sunulacak. Lansman tarihi henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.